Jonathan Bailey e le infradito: il look che divide i fan alla premiere di Jurassic World

L’attenzione del pubblico si è concentrata sull’attore Jonathan Bailey durante la premiere londinese di “Jurassic World – La Rinascita“. La sua scelta di indossare infradito ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, generando un acceso dibattito sui social media. L’evento ha visto la partecipazione di star del calibro di Scarlett Johansson e Mahershala Ali, ma è stato il look casual di Bailey a rubare la scena.

Un look audace per un attore in ascesa

Jonathan Bailey, noto per i suoi ruoli in “Bridgerton” e “Wicked“, ha scelto un outfit che ha sorpreso molti. Durante il photocall, l’attore di 37 anni ha indossato un maglioncino di cotone grigio abbinato a pantaloni neri, completando il tutto con un paio di infradito nere che lasciavano le dita dei piedi in bella vista. La scelta di abbigliamento ha scatenato una serie di commenti sui social, evidenziando come anche le celebrità non siano esenti da critiche riguardo al proprio stile.

Posando accanto a co-star di grande eleganza come Scarlett Johansson e Mahershala Ali, Bailey ha mostrato un lato più informale e rilassato. Tuttavia, la sua scelta di calzature ha diviso il pubblico. Mentre alcuni hanno elogiato la sua libertà di espressione, altri hanno manifestato il loro disappunto, ritenendo che le infradito non fossero adatte a un evento di tale importanza.

Le reazioni dei fan sui social

Il dibattito sul look di Jonathan Bailey è esploso su Instagram, dove molti utenti hanno espresso le loro opinioni. Alcuni fan hanno difeso l’attore, affermando che la sua scelta di indossare infradito fosse una dimostrazione di autenticità. “È bello, può fare quello che vuole”, ha commentato un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Maglioncino e infradito perché… SÌ, PERCHÉ NO? Lui è fuori da ogni valutazione”.

Tuttavia, non tutti hanno accolto positivamente la sua scelta. Alcuni commentatori hanno criticato aspramente l’outfit, definendo le infradito “irrispettose” per un evento di gala. “Assolutamente no”, ha scritto una fan, “Lo adoro, ma no, non posso vedere le dita di fuori”. Un altro utente ha espresso il suo disappunto, affermando: “Non ditemi niente, ma odio quando gli uomini indossano le infradito“.

Questo contrasto di opinioni mette in luce quanto sia soggettivo il concetto di moda e come le scelte stilistiche possano influenzare la percezione pubblica di una celebrità.

Cosa aspettarsi da Jurassic World – La Rinascita

“Jurassic World – La Rinascita” è uno dei film più attesi dell’estate 2025, con un cast che include nomi noti come Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali e Rupert Friend. La pellicola, in uscita nei cinema italiani il 2 luglio, promette di riportare il pubblico nel mondo dei dinosauri, cinque anni dopo gli eventi di “Jurassic World – Il dominio“.

La trama si sviluppa in un contesto in cui l’ecologia del pianeta è cambiata drasticamente, rendendo gli habitat naturali inospitali per i dinosauri. Le creature sopravvissute si sono adattate a vivere in ambienti equatoriali isolati, dove le condizioni climatiche ricordano quelle di un tempo. Johansson interpreta Zora Bennett, un’esperta di operazioni segrete incaricata di guidare una squadra per estrarre il DNA da tre delle più grandi specie di dinosauri esistenti, al fine di sviluppare una medicina innovativa.

Con l’uscita di “Jurassic World – La Rinascita” all’orizzonte, l’attesa cresce, e i fan non vedono l’ora di scoprire come si svilupperà questa nuova avventura nel mondo preistorico.

