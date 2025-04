Jon Bernthal e Tom Holland: Un legame che risale ai tempi di Captain America

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jon Bernthal e Tom Holland sono attualmente impegnati nella realizzazione de “L’Odissea“, un ambizioso progetto cinematografico diretto da Christopher Nolan e prodotto da Universal Pictures. Entrambi gli attori, noti per i loro ruoli nel Marvel Cinematic Universe, hanno un legame che affonda le radici in un passato condiviso, risalente a diversi anni fa. Durante una recente intervista con Jimmy Kimmel, Bernthal ha rivelato dettagli interessanti sulla loro collaborazione e sul supporto che si sono offerti a vicenda nei momenti decisivi delle loro carriere.

Un’amicizia che nasce sul set

Nel corso della chiacchierata, Jon Bernthal ha ricordato il periodo in cui ha lavorato con Tom Holland sul set di “Pilgrimage“, un film girato nel 2015 e uscito nel 2017. In quel periodo, Holland stava preparando il suo provino per il ruolo di Spider-Man, mentre Bernthal si stava preparando per il suo provino per “The Punisher“. I due attori, entrambi giovani e ambiziosi, hanno deciso di supportarsi a vicenda registrando i rispettivi provini. Bernthal ha descritto Holland come un attore incredibilmente concentrato e determinato, capace di trasmettere una forte convinzione nel suo desiderio di interpretare il supereroe.

Bernthal ha raccontato: “Abbiamo girato un film circa sette o otto anni fa. È stato in quel periodo che Tom ha fatto il suo provino per Spider-Man e io ho fatto il mio per Punisher. In realtà, ci siamo registrati a vicenda i provini. Aveva una tale concentrazione e una tale convinzione, era così bello da vedere. Diceva: ‘Sono Spider-Man‘, cioè, credeva davvero di farcela”. Queste parole evidenziano non solo la fiducia di Holland nelle sue capacità, ma anche la solidarietà tra i due attori, che si sono sostenuti in un momento cruciale della loro carriera.

Un consiglio inaspettato

Durante l’intervista, Bernthal ha anche condiviso un aneddoto divertente riguardo ai consigli che ha dato a Holland per il suo provino. Ricorda di aver suggerito a Holland di eseguire un’acrobazia audace, come correre su un muro e fare un doppio salto mortale all’indietro prima di iniziare la scena. “Gli dissi: ‘Non credo che nessuno di questi altri idioti sia in grado di farlo’, e in effetti lui l’ha fatto davvero”, ha affermato Bernthal, aggiungendo con un sorriso che, sebbene non volesse prendersi il merito, forse il suo consiglio aveva avuto un impatto positivo.

Questa storia non solo mette in luce il legame tra i due attori, ma offre anche uno spaccato sul mondo dei provini e sulla pressione che gli attori giovani devono affrontare per ottenere ruoli iconici. La determinazione di Holland e il supporto di Bernthal sono un esempio di come la comunità degli attori possa unirsi per affrontare le sfide del settore.

Progetti futuri di Jon Bernthal e Tom Holland

Jon Bernthal tornerà presto sul grande schermo con “The Accountant 2“, un sequel del film di successo che ha riscosso un buon riscontro di pubblico. La sua interpretazione nel ruolo di un contabile con abilità straordinarie ha catturato l’attenzione e l’interesse degli spettatori, e le aspettative per il sequel sono elevate.

D’altro canto, Tom Holland è atteso sul set di “Avengers: Doomsday” e “Spider-Man: Brand New Day“, due progetti che promettono di portare il suo personaggio in nuove avventure. La sua carriera continua a crescere, e i fan sono ansiosi di vedere come si evolverà il suo ruolo nell’universo Marvel.

Il legame tra Jon Bernthal e Tom Holland è un esempio di come il sostegno reciproco possa fare la differenza in un settore competitivo come quello del cinema. Con progetti entusiasmanti all’orizzonte, entrambi gli attori sono pronti a lasciare il segno nel panorama cinematografico.

