Johnny Depp protagonista del film Minamata in uscita nel 2021

Johnny Depp è interprete protagonista del film diretto da Andrew Levitas sulla tragedia di Minamata negli anni ’70 e sul fotoreporter che la fece conoscere al mondo.

W. Eugene Smith avrà il volto di Johnny Depp

Johnny Depp vestirà i panni del protagonista W. Eugene Smith, fotoreporter di guerra che, attraverso i suoi scatti, fu fondamentale nella denuncia delle tragedie ambientali che i conflitti causarono in Giappone, a Minamata, negli anni ’70. La HanWay Films ha concluso accordi in Europa e in Asia per il film, intitolato appunto “Minamata”, che sarà diretto dal regista Andrew Levitas. Sono state proprio le strazianti foto realizzate in Giappone in quegli anni a contribuire a far conoscere al mondo quella tragedia. Gli abitanti di Minamata hanno sofferto di molti casi di avvelenamento da mercurio, causatoi dall’inquinamento industriale. La così detta malattia di Minamata ha avuto danni irreparabili su chi ne è stato affetto, portando spesso anche alla morte.

Nel cast di “Minamata” l’attrice giapponese Minami interpreta Aileen attivista giapponese che convinse appunto Smith a occuparsi della storia. Tra gli altri interpreti sono presenti Bill Nighy nei panni dell’editore della rivista per cui lavora Smith, è cioè la Life Robert Hayes, primo giornale a pubblicare le terribili foto scattate a Minamata. Il debutto del film è programmato per il 12 febbraio 2021 in Gran Bretagna e Irlanda. La distribuzione porterà il film anche in Italia, in Francia, Portogallo, Polonia, Grecia, Australia e Nuova Zelanda. I diritti dalle case di produzione e distribuzione sono stati poi inoltre acquistati da molti altri Paesi del mondo, come il Medio Oriente e la Cina. Nessuna distribuzione collegata è ancora prevista per gli Stati Uniti.

L’anteprima a Berlino 2020

Il progetto include infatti una moltitudine di produttori che hanno aderito con entusiasmo al progetto, tra cui Johnny Depp, Sam Sarkar, Andrew Levitas, Bill Johnson, Gabrielle Tana, Kevan Van Thompson, David K ​​Kessler e Zach Avery. “Minamata” è stato presentato in anteprima al Festival di Berlino 2020, dove ha ottenuto ampio consenso da parte della critica, che ha elogiato principalmente Johnny Depp la sua performance. Il film è stato definendo possibilmente in lista per i maggiori premi cinematografici della prossima stagione.

Giorgia Terranova