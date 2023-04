John Wick 5, nonostante il finale del 4 Keanu Reeves potrebbe tornare?

In una recente intervista Keanu Reeves ha dichiarato di voler tornare alla ribalta con un nuovo capitolo di John Wick, nonostante la saga sembrava essersi conclusa definitivamente. Tutto questo però solo ad una condizione, ovvero la presenza del regista del franchise Chad Stahelski.

Jhon Wick 4 è da poco uscito in tutte le sale. Il capitolo era attesissimo, soprattutto perché i fan si aspettavano una conclusione della saga. E così sembrava, senza entrare nei dettagli del finali, è ciò che la pellicola ci ha dato modo di capire.

Nonostante ciò Keanu Reeves ha dichiarato di voler ritornare nei panni di Baba Yaga, ma solo se il film fosse diretto da Chad Stahelski. Sembra che i due siano ormai una coppia inseparabile e che abbiano trovato grande complicità sul set dei capitoli precedenti.

Nell’ultimo capitolo della saga John Wick inizia un lungo viaggio per poter guadagnare la libertà definitiva. Tutto ciò ovviamente con tanto scontri all’ultimo sangue, forse i più epici ed esagerati dei 4 film.

In conclusione tutti abbiamo pensato che fosse arrivata la fine per il nostro eroe in giacca e cravatta, ma dopo queste parole sembra che siano cambiate le carte in tavola. Impossibile non domandarsi come possa di nuovo tornare in azione. Molti hanno ipotizzato anche un prequel, che provi magari a raccontare le origini dell’assassino.

Questo sarebbe senza dubbio un punto interessante da cui partire per tornare a portare i folli combattimenti action del temutissimo Baba Yaga. Per il momento però non ci è dato sapere nient’altro e agli appassionati non resta che incrociare le dita.

Già in passato il regista aveva fatto notare come sia lui che Keanu avessero dato il massimo nella realizzazione di questo franchise. Dunque è comprensibile come l’attore non voglia che tutto il loro duro lavoro finisca in altre mani.

