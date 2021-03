John Wick: il capitolo 4 non sarà scritto da Derek Kolstand

Il quarto capitolo della serie cinematografica di John Wick vede l’addio dello sceneggiatore Derek Kolstand

Mike Finch al posto di Derek Kolstand

Il regista Chad Stahelski e l’attore Keanu Reeves tornano per realizzare “John Wick 4” che con molta probabilità uscirà a Maggio del 2022. C’è però un cambiamento alla sceneggiatura. Infatti Derek Kolstand non se ne occuperà più.

Infatti, negli ultimi mesi ci sono state numerose persone che hanno lavorato sulla scrittura della sceneggiatura del quarto film, e alla fine sarà Mike Finch ad occuparsene, il quale vanta film come “American Assassin”, “Predators”, “Countdown” e molti altri.

“John Wick 4”: anticipazioni

L’attore Ian McShane ha raccontato qualche mese fa su Collider , che si pensava di realizzare il sequel quest’anno, ma con il COVID, ogni produzione è stata rallentata e la data di uscita non aveva ragion d’essere.

Fortunatamente, le riprese di “John Wick 4” cominceranno a giugno e a differenza dei primi tre film, che hanno visto come cornice New York City, il protagonista interpretato da Keanu Reeves dovrà affrontare questa volta un affare internazionale. Molte delle riprese verranno realizzate tra Berlino e Parigi. Le due città infatti risulteranno collegate tra di loro nella storia. Non mancheranno però scene tra New York City e il Giappone.

Il capitolo cinque

Riguardo invece “John Wick 5”, JonFeltheimer CEO della Lionsgate, aveva affermato che le riprese sarebbero cominciate subito dopo. Naturalmente questo annuncio è stato prima che il COVID cambiasse le sorti dell’intero mondo. Ora, naturalmente, il piano originale è cambiato e di conseguenza saranno realizzate da questa estate, solo le riprese del quarto capitolo