John Goodman è irriconoscibile, ha perso 90 chili

John Goodman è uno degli attori più apprezzati del cinema. Negli anni ha interpretato molti ruoli diversi, spesso costruiti sulla sua importante fisicità. Ed è proprio il suo peso a essere di nuovo protagonista in questi giorni, poiché l’attore è apparso molto dimagrito perdendo quasi 90 kg.

Il ruolo più famoso dell’attore è quello di Walter in “Il grande Lebowski“, ma nel corso della sua carriera ha recitato in moltissimi film. Oltre alla sua bravura ciò che lo ha reso conosciuto è il suo peso che secondo alcune indiscrezioni avrebbe raggiunto anche i 400kg. Anche se è da oltre 10 anni che l’attore ha trasformato completamente il suo corpo, nella sua ultima apparizione l’incredibile perdita di peso è stata ancora più evidente.

I fan si sono preoccupati quando lo hanno visto al Festival della TV di Montecarlo, pensando che l’attore avesse qualche problema.

John Goodman, ecco come ha perso peso

In realtà già in un’intervista del 2016 per ABC News, John Goodman aveva raccontato cosa lo aveva spinto a intraprendere un percorso più salutare che lo ha portato, nel tempo, a perdere peso in modo considerevole. L’attore ha semplicemente detto che ha smesso di mangiare per tutto il tempo. Ai microfoni di ABC News ha poi aggiunto, parlando della sua dipendenza:

Ai vecchi tempi, mi prendevo tre mesi di pausa, perdevo 60 o 70 chili, e poi mi ricompensavo con una confezione da sei di Bud o qualsiasi altra cosa e tornavo alle mie vecchie abitudini. Questa volta volevo farlo lentamente, muovendomi, facendo esercizio. Sto raggiungendo un’età in cui non posso più permettermi di stare fermo. E mi dà l’energia per lavorare, perché il lavoro è molto stancante.

Ciò che lo ha spinto a voler cambiare così drasticamente altro non è che l’accettazione di sé e il voler vivere meglio, come afferma lui stesso. Quindi niente preoccupazioni, anzi, John Goodman continua a tenersi in forma anche a 70 anni.