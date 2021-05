John David Washington si unisce al nuovo film del regista di “Rogue One”

John David Washington, che recentemente è diventato un nome familiare grazie a film come “Tenet” e “BlackKklansman”, ha ora trovato il suo nuovo progetto.

Il progetto con Gareth Edwards

Mercoledì è uscito l’annuncio che Washington si unirà a “True Love”, un film di fantascienza di prossima uscita scritto e diretto da Gareth Edwards (“Godzilla”, “Rogue One: A Star Wars Story”).

I dettagli che circondano il progetto – così come il ruolo di Washington – sono attualmente sconosciuti, al di fuori del fatto che viene descritto come una “storia di fantascienza in un futuro prossimo”.

Kiri Hart servirà come produttore del progetto insieme a Edwards, con New Regency che produrrà e finanzierà il film.

John David Washington: una star in ascesa

Gli altri progetti recenti di Washington includono il dramma Netflix “Malcolm & Marie”, girato segretamente durante i primi giorni della pandemia COVID-19. Il progetto, interpretato anche da Zendaya, ha offerto al pubblico un lato completamente nuovo della performance sullo schermo di Washington.

“[Il regista] Sam [Levinson] ha appena iniziato a leggermi il dialogo tra Malcolm e Marie”, ha spiegato Washington durante un’intervista all’inizio di quest’anno. “Erano parole bellissime, ma allo stesso tempo era molto inquietante sentire gli scontri che Sam stava descrivendo. Ho iniziato a diventare ansioso e nervoso perché non sentivo nessuna regia – era tutto dialogo. Anche con solo quelle 10 pagine, Sapevo che dovevo farne parte. Era qualcosa di cui avevo un disperato bisogno artisticamente “.

“Tutto si era fermato ed ero così disperato di lavorare. Quando è successo, mi sono sentito come se fosse una manna dal cielo”, ha aggiunto Washington. “Sembrava un po ‘come se questa potesse essere l’ultima cosa che avrei fatto”.

“È difficile. Ma volevo davvero dire queste parole. Pensa alle frustrazioni delle persone che assomigliano a noi, nel nostro settore come artisti, che non vogliono essere rinchiuse. Penso a tutte queste persone diverse, a tutti questi artisti diversi. Questa è una cosa di orgoglio universale. Questa è una cosa universale da cui tutti vogliamo uscire.”

John David Washington dovrebbe anche recitare nel nuovo film di David O. Russell, attualmente senza titolo, che vanta un cast corale che include Margot Robbie, Anya-Taylor Joy, Zoe Saldana, Robert De Niro, Christian Bale e Rami Malek.

Federica Contini

06/05/21