John Cena conquista WrestleMania 41 e rivela il suo trapianto di capelli in un’intervista

John Cena ha recentemente scritto un nuovo capitolo nella sua carriera di wrestler, aggiudicandosi il suo diciassettesimo titolo mondiale durante WrestleMania 41. Tuttavia, la notizia che ha catturato l’attenzione non è stata solo la sua vittoria sul ring, ma anche una rivelazione personale fatta durante la sua partecipazione al Pat McAfee Show. Cena ha condiviso di essersi sottoposto a un trapianto di capelli, un intervento che ha deciso di affrontare non per motivi estetici, ma a causa di anni di prese in giro e commenti offensivi ricevuti dal pubblico.

Il bullismo nel wrestling: la testimonianza di Cena

Durante l’intervista, John Cena ha parlato apertamente delle esperienze di bullismo che ha subito nel corso della sua carriera. Rivolgendosi al pubblico presente, ha dichiarato: «Voi urlate cori, mi fate sentire piccolo, mi umiliate». Con queste parole, il campione di wrestling ha voluto sottolineare l’impatto emotivo che le critiche e le derisioni possono avere su una persona, anche su una figura pubblica come lui. Cena ha descritto il bullismo come un fenomeno serio e doloroso, affermando: «Non avete idea di cosa si provi. È bullismo, punto. E non è per niente divertente. A me non piace».

Il wrestler ha rivelato di aver deciso di sottoporsi all’intervento chirurgico lo scorso novembre, dopo aver sopportato per anni commenti maligni e cartelli offensivi che prendevano di mira la sua “chierica”. Con un tono di ironia amara, ha detto: «Grazie per avermi bullizzato al punto da farmi ricorrere a un trapianto di capelli. Ecco quanto siete riusciti a spingermi». Questo gesto ha rappresentato per Cena non solo una questione estetica, ma anche una risposta a un comportamento che ha trovato inaccettabile.

Le esperienze di Cena durante gli eventi di wrestling

John Cena ha condiviso anche un episodio specifico avvenuto durante la Royal Rumble, un evento di wrestling molto seguito. In quell’occasione, anziché concentrarsi sulla competizione, si è trovato a sentire i commenti del pubblico riguardo alla sua “chierica”. Ha raccontato: «“Ehi, com’è messa la chierica?” Ma dico, secondo voi è giusto? Non posso controllarla!». Queste parole evidenziano come il bullismo possa manifestarsi anche in contesti inaspettati, creando un ambiente ostile per chi lo subisce.

Nell’intervista, Cena ha mantenuto il suo personaggio da heel, il cattivo che interpreta sul ring, ma il suo fastidio era evidente. Ha menzionato cartelli offensivi con scritte come “pelato” e “chierica”, sottolineando l’assurdità di dover affrontare tali commenti per un problema genetico. «E voi lì, sempre pronti a notarlo. Grazie per essere così attenti ai miei bisogni e alle mie emozioni. Mi avete fatto a pezzi per un problema genetico che non posso controllare», ha aggiunto, evidenziando la frustrazione che ha provato nel corso degli anni.

Il trapianto di capelli: un intervento personale

John Cena ha spiegato anche il funzionamento del trapianto di capelli, utilizzando un’analogia semplice per descrivere il processo. Ha detto: «Prendi i capelli dai lati e li metti sopra. È come prendere un bel pezzo di prato e piantarlo nella zona secca». Ha chiarito che ci vorrà del tempo prima che i risultati siano visibili, ma è fiducioso che i nuovi capelli cresceranno. «Tra un paio di mesi, magari, si vedrà la differenza», ha affermato.

Attualmente, Cena ha deciso di mantenere riservato il nome del chirurgo che ha eseguito l’intervento, dichiarando: «Non ve lo dico. Non ancora. Aspetto che funzioni davvero. Quando avrò una chioma bella fluente, allora sì, vi dirò chi l’ha fatto. Per ora, è ancora un work in progress». Questa scelta di riservatezza riflette il desiderio di Cena di condividere il suo percorso solo quando sarà soddisfatto del risultato finale.

La storia di John Cena non è solo quella di un campione di wrestling, ma anche quella di un uomo che ha affrontato il bullismo e ha scelto di prendersi cura di se stesso in modo significativo. La sua apertura su un tema così delicato offre spunti di riflessione su come le parole e i comportamenti possano influenzare la vita di una persona, anche quando si tratta di una figura pubblica di successo.

