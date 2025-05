Joe Manganiello svela il mistero del suo cognome durante la premiere di Celebrity Wheel of Fortune

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Joe Manganiello, noto per il suo ruolo in Magic Mike, ha recentemente condiviso un aneddoto curioso riguardante il suo nome durante un’apparizione alla premiere della quinta stagione di Celebrity Wheel of Fortune. L’attore ha affrontato con ironia le difficoltà di pronuncia legate al suo cognome, rivelando anche un dettaglio inaspettato sulla sua vera identità.

La questione del cognome difficile

Durante l’evento, il conduttore Pat Sajak ha posto a Manganiello una domanda intrigante: se avesse mai considerato di cambiare il suo cognome in qualcosa di più semplice. L’attore ha risposto con fermezza, affermando di non aver mai preso in considerazione questa possibilità. “Mi hanno chiesto di cambiare il mio nome, il mio manager originale, ma ho detto: ‘Sai cosa, la gente dovrà imparare a pronunciarlo e a scriverlo'”, ha dichiarato. Questa affermazione mette in luce la determinazione di Manganiello nel mantenere la sua identità, nonostante le sfide legate alla pronuncia del suo cognome.

Con un tono scherzoso, ha aggiunto: “Ed eccoci qui, 20 anni dopo, e nessuno sa pronunciarlo o scriverlo bene!”. Questo commento ha suscitato risate tra il pubblico, evidenziando la sua capacità di affrontare le difficoltà con umorismo. In un’intervista pre-show con Maggie Sajak, figlia di Pat, Manganiello ha continuato a giocare sul suo nome, ringraziandola per averlo pronunciato correttamente. Quando lei ha chiesto se fosse di origine italiana, lui ha risposto in modo divertente: “Sì, ma la cosa interessante è che non è il mio vero cognome”, lasciando il pubblico curioso di scoprire di più.

Un nuovo capitolo nella carriera di Joe Manganiello

Mentre Pat Sajak si prepara a concludere la sua carriera come conduttore, Joe Manganiello ha intrapreso un nuovo percorso come presentatore di game show. Nel febbraio 2024, l’attore ha fatto il suo debutto alla conduzione di Deal or No Deal Island, un nuovo spinoff della popolare serie che mette in competizione 13 giocatori per vincere premi in denaro su un’isola privata. Manganiello ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura, affermando: “Stavo aspettando l’occasione giusta e questa era l’occasione giusta”.

In passato, Manganiello ha ricevuto proposte per partecipare a diversi show, tra cui Survivor e Fear Factor, ma ha scelto di accettare l’offerta per Deal or No Deal Island. “Mi sono detto: ‘Non avete idea con chi state parlando’. Sono un grande fan dei game show”, ha dichiarato. La sua passione per questo genere di intrattenimento si riflette nel suo approccio alla conduzione, dove si concentra sull’interazione tra i concorrenti e il pubblico.

Un gioco di identità e divertimento

Durante la puntata di Celebrity Wheel of Fortune, la curiosità di Maggie Sajak ha portato a una conversazione divertente riguardo al vero cognome di Manganiello. Quando le è stato chiesto quale fosse, l’attore ha risposto con un sorriso: “Da quello che posso dire, credo che il mio cognome sia Jones“. Questa battuta ha ulteriormente alleggerito l’atmosfera, dimostrando la capacità di Manganiello di divertirsi anche quando si parla di un argomento personale come il suo nome.

La carriera di Joe Manganiello continua a evolversi, e il suo passaggio alla conduzione di game show rappresenta un nuovo capitolo entusiasmante. Con la sua personalità carismatica e il suo senso dell’umorismo, l’attore si prepara a conquistare il pubblico in un contesto diverso da quello a cui è abituato. La sua storia, dal mondo del cinema a quello della televisione, è un esempio di come la versatilità possa aprire nuove porte e opportunità.

