JoJo Siwa, l’influencer i Internet di 18 anni che ha fatto coming out gennaio, presto reciterà nel film “Bounce”, un adattamento del popolare romanzo per giovani adulti con lo stesso nome di Megan Shull.

JoJo Siwa ha ottenuto il risultato desiderato

Se Paramount Players darà il via libera a “Bounce”, le riprese inizieranno in autunno per l’uscita nel 2022. Ma in una recente cover story di Entertainment Weekly, Siwa ha fatto notizia dicendo che non vuole avere una scena di bacio con un personaggio maschile: “Sono follemente innamorato e non voglio baciare un altro umano”, ha detto alla rivista. “Soprattutto perché è un uomo.”

Non ci è voluto molto perché Siwa ottenesse il risultato desiderato: una fonte vicina al film ha detto a Variety che la scena nella sceneggiatura non è essenziale e può certamente essere tagliata se non si sente a suo agio. Ciò conferma il tweet di Siwa di ieri, in cui ha scritto: “I miei amici di Paramount e il mio amico Caleeb Pinkett mi supportano al 1000% e mi hanno assicurato che non devo fare nulla che non voglio fare mai!!! Sono così entusiasta di realizzare il film “Bounce” e non potrei avere persone migliori con cui farlo!!”

Power of Pride

“Bounce”, se sarà realizzato, sarà diretto da Susan Johnson, che ha diretto il popolarissimo film di Netflix del 2018 “To All the Boys I’ve Loved Before”. I Westbrook Studios di Will Smith stanno producendo.

A gennaio, Siwa ha fatto coming out, dopo averlo accennato pubblicando un video in cui ballava al ritmo di “Born This Way” di Lady Gaga. Da allora è stata fotografata spesso con la fidanzata Kylie Prew. Si identifica come pansessuale. Siwa, che ha un accordo non scritto con Peacock e presto reciterà in un musical di Nickelodeon sulla sua vita, è nella lista 2021 di Power of Pride di Variety.

Maria Bruna Moliterni

03 ⁄ 06 ⁄ 2021