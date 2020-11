Jim Carrey, a 10 anni, invia una lettera alla leggenda della commedia, Carol Burnett, chiedendole di partecipare al suo show televisivo.

La richiesta del piccolo Jim Carrey

Jim Carrey, attore, comico, imitatore e conduttore televisivo, sognava di stare davanti alla macchina da presa da quanto aveva solo 10 anni. Con coraggio e determinazione scrisse una lettera a Carol Burnett, idolo del piccolo Carrey, chiedendole di poter apparire nel suo programma televisivo, il “The Carol Burnett Show”. La leggenda della commedia Burnett ha poi sorprendente risposto a Carrey, con una notizia però negativa e cioè che non sarebbe stata in grado di assumerlo.

“Caro Jimmy, grazie mille per la tua lettera”, ha risposto Burnett. “Sono sicura che hai davvero talento e mi piace il tuo entusiasmo. Sfortunatamente, in questo momento non stiamo assumendo bambini, solo adulti. Continua a frequentare la scuola, studia duramente e non smettere di guardare il nostro programma. Distinti saluti, Carol Burnett”. Sul talento di Carrey, si può dire che Burnett non sbagliava e, nel 2017, Jim Carrey ha inoltre realizzato il suo sogno. Durante lo speciale dello show in occasione del 50º anniversario del “The Carol Burnett Show”, l’attore ha finalmente avuto la possibilità di apparire nel programma, anche se dopo molti anni. I due hanno ovviamente parlato della lettera che Carrey ha inviato da bambino.

Sogni che diventano realtà

“Avevo 10 anni”, ha iniziato Carrey, “e volevo davvero poter far parte del The Carol Burnett Show, ero un giovane aspirante comico. Ho scritto la lettera a Carol Burnett chiedendole se potevo essere un personaggio fisso nello show, come Tim Conway e Harvey Corman. Poi ho aspettato… un segnale. E un giorno è proprio arrivato, anche se dopo 45 anni”. Burnett ha dato a Carrey la possibilità di partecipare al suo programma per l’anniversario scrivendogli: “Ok ragazzo, dimentica la lettera … hai ottenuto il lavoro. Sei nello show”.

Carrey era enormemente grato per l’opportunità di apparire con una leggenda, sia nel mondo dello spettacolo in generale che in quello personale e dell’infanzia di Jim Carrey. “Voglio solo dirti che per me sei più che solo Carol Burnett”, ha infatti dichiarato l’attore. Carrey ha anche pubblicato un post su twitter per immortalare il momento, scrivendo “Un ragazzo canadese di 10 anni invia una lettera a Carol Burnett chiedendole di apparire e lavorare nel suo programma televisivo e in qualche modo, 45 anni dopo, succede. Un magico miracolo”.

Giorgia Terranova