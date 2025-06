Jessica Morlacchi racconta la sua esperienza al Grande Fratello: emozioni e colpi di scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La cantante romana Jessica Morlacchi, recentemente incoronata vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha condiviso le sue esperienze e riflessioni durante un’intervista a Radio Radio. In un dialogo condotto da Giada Di Miceli, Morlacchi ha ripercorso i momenti salienti della sua avventura nella Casa, rivelando dettagli inediti sui suoi compagni e sulle dinamiche che hanno caratterizzato il suo percorso.

L’inizio dell’avventura nella Casa

Jessica Morlacchi ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello con un atteggiamento scettico riguardo alla sua permanenza. Convinta di essere eliminata presto a causa del suo carattere forte e diretto, aveva portato con sé solo pochi vestiti. “Ero partita dicendo ‘vabbè sicuramente mi cacciano per via del mio carattere. Comunque è un carattere forte, dico sempre in faccia quello che penso, vabbè mi porto pochi vestiti tanto fra un mese vado via… e invece no, sono rimasta abbastanza”, ha dichiarato. Questo approccio iniziale ha reso la sua esperienza ancora più sorprendente, poiché ha dovuto affrontare una convivenza prolungata con altri concorrenti, in un ambiente dove le emozioni erano amplificate dalla mancanza di contatti con il mondo esterno.

La vita nella Casa non è stata semplice. Morlacchi ha descritto la situazione come “un mix esplosivo”, con punte di 23 persone condividendo uno spazio ridotto e un solo bagno. “La zona notte era praticamente sempre in movimento, con persone sveglie che chiacchieravano, urlavano, ridevano, cantavano”, ha raccontato, evidenziando le difficoltà legate alla convivenza e alla mancanza di notizie dalla propria famiglia.

Le relazioni e le delusioni

Uno degli aspetti più discussi della sua esperienza è stata la relazione con Luca Calvani. Jessica ha rivelato che, inizialmente, aveva sviluppato un interesse per lui, ma che questa attrazione si è trasformata in delusione. “Avevo preso proprio una cotta, anche perché là dentro succede la qualunque. Luca è un bell’uomo, ma poi sono rientrata in carreggiata e l’ho guardato gli ultimi due mesi con altri occhi, cioè per me Luca era un amico”, ha spiegato. La sua delusione è stata accentuata da una lite con Calvani e Amanda Lecciso, che ha definito come la peggiore della sua esperienza, contrariamente a quanto si potesse pensare riguardo alla sua discussione con Helena Prestes.

Jessica ha anche commentato la fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, esprimendo il suo dispiacere per la situazione. “Non l’avrei mai immaginato perché io quell’amore l’ho visto nascere, l’ho visto con i miei occhi”, ha affermato, mostrando empatia per entrambi i protagonisti della storia.

Le coppie e le amicizie nella Casa

Riguardo ad altre coppie, Jessica ha espresso felicità per la relazione tra Helena e Javier, affermando di essere ancora in contatto con la modella brasiliana. “Io li vedo più innamorati che mai. Ci mandiamo qualche messaggio, ci scappa qualche videochiamata”, ha detto, evidenziando il cambiamento positivo di Javier, che stava iniziando a innamorarsi di Helena.

Per quanto riguarda Amanda Lecciso e Iago Garcia, Morlacchi ha mostrato fiducia nella loro relazione, affermando: “Sono sicura che lui la tratterà come una principessa.” Queste osservazioni rivelano il legame che si era creato tra i concorrenti, nonostante le tensioni e le rivalità.

La vittoria inaspettata

Jessica ha concluso l’intervista parlando della sua incredulità al momento della vittoria. “Eravamo tutti convinti vincesse Helena, perché ha fatto un Grande Fratello spaziale. Io sono rimasta come una scema, mi sono messa a urlare, ‘no no vabbè dai sarà sicuramente un pesce d’aprile’”, ha raccontato, descrivendo l’emozione e la sorpresa che ha provato quando il pubblico ha scelto lei come vincitrice. La sua vittoria è stata percepita come un grande abbraccio da parte del pubblico, un riconoscimento del suo percorso e delle sue esperienze all’interno della Casa.

Le rivelazioni di Jessica Morlacchi offrono uno sguardo intimo e personale su un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita, rivelando le sfide e le emozioni che ha affrontato durante il suo soggiorno nel reality show.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!