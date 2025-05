Jessica Morlacchi parla della sua esperienza al Grande Fratello e della vita dopo il reality

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jessica Morlacchi, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha recentemente partecipato al podcast “L’angolo Malala“, condotto da Pamela Petrarolo. Durante l’intervista, la cantante ha condiviso dettagli sulla sua esperienza all’interno della Casa e sulla sua vita dopo il reality, rivelando anche alcuni aspetti personali e professionali.

La relazione con Luca Calvani dopo il Grande Fratello

Nel corso della conversazione, Jessica ha affrontato il tema della sua amicizia con Luca Calvani, con il quale aveva trovato una sorta di riconciliazione durante il programma. Tuttavia, ha rivelato che, nonostante la pace fatta, non ha più avuto contatti con lui. “Guarda, la prima persona che ha creduto veramente a quella pace sono io, però purtroppo ti devo dare una brutta notizia, Luca Calvani non l’ho più sentito. Non mi ha più cercata, purtroppo non ci siamo più visti,” ha dichiarato Morlacchi. Questa affermazione ha suscitato curiosità tra i fan, che si chiedono se ci sia la possibilità di un riavvicinamento in futuro.

I coinquilini ideali per un Grande Fratello personale

Jessica ha anche parlato di quali coinquilini sceglierebbe per un suo personale Grande Fratello. Ha menzionato nomi noti come Pamela Petrarolo, Mariavittoria Minghetti, Giglio, Shaila Gatta, Helena Prestes, Maxime e Fumagalli. Questa selezione di partecipanti riflette le sue amicizie e le relazioni che ha costruito nel corso della sua carriera, mostrando un lato più personale e affettuoso della cantante.

Il pensiero del suo cagnolino alla vittoria

Quando le è stato chiesto a chi ha pensato nel momento in cui ha vinto il programma, Jessica ha rivelato un pensiero commovente: “Sicuramente il mio cagnolino. Quando ho sentito gridare il mio nome ho subito pensato ‘sei tu che mi hai guidato. Ho vinto anche per te’”. Questo legame con il suo animale domestico evidenzia l’importanza che ha nella sua vita e il supporto emotivo che riceve da lui.

Il segreto del suo successo e la vita sentimentale

Jessica Morlacchi è diventata la prima concorrente a vincere sia il Grande Fratello che il Festival di Sanremo. Riguardo al segreto del suo successo, ha affermato: “Credo e spero il fattore di essere se stessi. Di mettere in campo tutto ciò che sei, nella semplicità”. Questa filosofia di autenticità sembra essere alla base della sua carriera e del suo approccio alla vita.

Parlando della sua vita sentimentale, Jessica ha confermato di essere ancora single, spiegando che la sua principale difficoltà è trovare qualcuno che la colpisca a livello intellettuale. “Sì, sono ancora single. La problematica mia principale è che non mi piace nessuno. Soprattutto a livello di testa,” ha spiegato, rivelando un aspetto più vulnerabile della sua personalità.

Riflessioni sulla carriera e i sogni futuri

Infine, Jessica ha condiviso alcune riflessioni sugli errori commessi nel corso della sua carriera. Ha ammesso di essere stata troppo disponibile in alcune situazioni, suggerendo che avrebbe dovuto prendersi più tempo per valutare le opportunità. “Non mi renderei sempre così tanto disponibile. Ci sono delle cosine che magari avrei lasciato stare solo perché non ero ancora pronta,” ha sottolineato.

In termini di aspirazioni artistiche, ha espresso il desiderio di collaborare con due grandi nomi della musica italiana: Tiziano Ferro e Giorgia. Questi sogni rivelano la sua ambizione e il rispetto che nutre per i colleghi nel panorama musicale.

