Jessica Morlacchi: le amicizie nate al Grande Fratello e le delusioni post programma

Jessica Morlacchi, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente rivelato dettagli interessanti riguardo alle sue relazioni nate all’interno della casa più spiata d’Italia. In un’intervista al settimanale Mio, la cantante ha parlato dei legami che ha costruito e di quelli che, purtroppo, si sono affievoliti dopo la fine del reality. La sua esperienza al GF ha messo in luce non solo amicizie, ma anche delusioni e la ricerca di un amore autentico.

Le amicizie all’interno della casa del Grande Fratello

Durante la sua permanenza al Grande Fratello, Jessica ha vissuto una serie di alti e bassi nelle sue relazioni. Tra i rapporti più significativi, quello con Luca Calvani, che è iniziato come un’amicizia profonda ma ha subito delle tensioni a causa di gelosie e conflitti. Nonostante ciò, i due si sono riavvicinati poco prima dell’uscita di Luca dal programma, creando un momento di riconciliazione che sembrava promettente. Anche il legame con Amanda Lecciso ha avuto i suoi alti e bassi, culminando in una rottura dopo tre mesi di convivenza nella casa.

Un altro rapporto che ha suscitato grande interesse è stato quello con Helena Prestes. Tra le due, ci sono stati scontri accesi, inclusi momenti di forte tensione, come un episodio in cui un bollitore è volato per aria. Tuttavia, quando entrambe sono tornate in gioco, hanno trovato la forza di perdonarsi, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono trovare una via di uscita.

Chi sono le amiche che Jessica Morlacchi sente ancora?

Nonostante le amicizie che si sono formate all’interno della casa, Jessica ha ammesso che, una volta terminato il programma, i legami si sono affievoliti. In particolare, ha rivelato di mantenere i contatti solo con poche persone, tra cui Helena e Mariavittoria Minghetti. “Le amicizie vanno coltivate”, ha sottolineato Jessica, evidenziando come, una volta tornati alla vita di tutti i giorni, le dinamiche cambiano.

La cantante ha spiegato che i social media hanno facilitato il mantenimento di questi rapporti, permettendo di scambiarsi messaggi e pensieri anche a distanza. Tuttavia, ha anche dichiarato di aver perso i contatti con molti altri ex concorrenti, sottolineando che non è sua abitudine rincorrere le persone. “Altri invece mai più sentiti,” ha affermato, evidenziando la natura effimera di alcune relazioni nate in contesti particolari come quello del GF.

La delusione per Luca Calvani e la ricerca dell’amore

Uno dei temi più toccanti emersi dall’intervista è la delusione di Jessica nei confronti di Luca Calvani. Nonostante la riconciliazione avvenuta durante il programma, Jessica ha rivelato di non aver più avuto notizie di lui dopo la loro uscita. “Lui è probabilmente la mia più grossa delusione,” ha dichiarato, esprimendo il rammarico per un legame che sembrava promettente ma che si è dissolto una volta tornati alla realtà.

Jessica ha descritto il momento della loro riconciliazione come “molto tenero e toccante”, ma la mancanza di contatti successivi ha lasciato un segno. È strano, ha aggiunto, che Luca non l’abbia mai contattata, soprattutto considerando le belle parole spese per lei dopo il GF.

Infine, Jessica ha parlato della sua situazione sentimentale attuale, affermando di essere single e di non aver ancora trovato l’amore. “Credo che la vita me lo manderà quando io sarò pronta ad aprirmi e ad amare,” ha concluso, mettendo in evidenza il suo percorso di crescita personale e l’importanza di imparare ad amare se stessa prima di intraprendere una nuova relazione.

