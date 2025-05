Jessica Morlacchi esclude la partecipazione a L’Isola dei Famosi: “Impazzirei in Honduras”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino, si è parlato di L’Isola dei Famosi, il reality show che mette alla prova i suoi concorrenti in un ambiente naturale e selvaggio. Tra gli ospiti, Jessica Morlacchi, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha rivelato le sue riserve riguardo a una possibile partecipazione al programma condotto da Veronica Gentili. La cantante ha espresso il suo legame profondo con la natura, affermando che un’esperienza del genere la porterebbe a sentirsi sopraffatta.

Il legame di Jessica con la natura

Jessica Morlacchi ha condiviso le sue riflessioni sul programma, rivelando che la sua connessione con la natura è così forte che un’esperienza come quella dell’Isola dei Famosi potrebbe risultarle insostenibile. “Se la farei? Io essendo tanto legata alla natura mi farebbe impazzire fare un’esperienza del genere”, ha dichiarato. Questo legame con l’ambiente naturale è un aspetto fondamentale della sua personalità, e la cantante ha sottolineato come la vita in un contesto così isolato potrebbe non essere adatta a lei.

In aggiunta, Jessica ha menzionato un’altra difficoltà che potrebbe incontrare durante la sua permanenza sull’isola: la sua avversione per il pesce. “Io non mangio pesce”, ha affermato, evidenziando un ulteriore ostacolo alla sua partecipazione. Queste dichiarazioni hanno messo in luce non solo le sue preferenze alimentari, ma anche la sua sensibilità nei confronti della vita animale.

Rosanna Cancellieri rassicura Jessica

Durante la trasmissione, Rosanna Cancellieri, che ha partecipato a L’Isola dei Famosi in passato, ha voluto tranquillizzare Jessica riguardo alla questione del pesce. “Ah ma tanto non lo prendono…Nessuno lo prende”, ha commentato, cercando di far capire che la pesca non sarebbe un problema così rilevante. Tuttavia, Jessica ha continuato a esprimere le sue riserve, affermando che non riuscirebbe mai a uccidere un animale, nemmeno un pesce. “Non riuscirei mai ad uccidere un animale con le mie mani…Farei la fame”, ha aggiunto, sottolineando il suo profondo rispetto per la vita.

Di fronte alla domanda di Myrta Merlino sulla possibilità di partecipare al reality, Jessica ha risposto con fermezza: “La risposta è no…Sicuramente non riuscirei a farla”. Le sue parole hanno chiarito senza ambiguità la sua posizione, escludendo categoricamente la possibilità di un futuro nella trasmissione.

L’esperienza di Rosanna Cancellieri all’Isola dei Famosi

La conversazione si è poi spostata su Rosanna Cancellieri, che ha condiviso la sua esperienza nel reality show. Partecipando alla seconda edizione, ha raccontato di aver incontrato persone straordinarie, ma anche di aver vissuto momenti difficili. “E’ stata un’esperienza terribile perchè come diceva Sartre l’inferno sono gli altri”, ha affermato, aggiungendo che, nonostante le difficoltà, ha avuto la fortuna di stringere amicizie significative con alcuni concorrenti, come Kabir Bedi e Totò Schillaci.

Rosanna ha anche rivelato alcuni retroscena riguardanti la sua edizione, parlando della disponibilità di integratori e di come venivano forniti ai concorrenti. “Ce li buttavano sulla spiaggia…Chi si arrampicava?”, ha detto, offrendo uno sguardo interessante sulle dinamiche dietro le quinte del programma.

Le dichiarazioni di Jessica Morlacchi e Rosanna Cancellieri hanno messo in luce non solo le sfide legate alla partecipazione a L’Isola dei Famosi, ma anche le esperienze personali che ciascuna ha vissuto in relazione alla natura e alla vita in un contesto così estremo.

