Jessica McNamee parla del suo ruolo in “Mortal Kombat”

L’attrice Jessica McNamee confessa in un’intervista da dove si sia ispirata per interpretare al meglio il suo ruolo di Sonya Blade in “Mortal Kombat”

Youtube come fonte d’ispirazione

Considerando che Mortal Kombat è in circolazione da decenni con giochi, fumetti e altri modi per esplorare la tradizione, la star Jessica McNamee aveva molte risorse da esaminare dopo aver ottenuto una parte nel nuovo film. Per il prossimo adattamento del videogioco l’attrice australiana è stata scelta per interpretare Sonya Blade.

In una intervista rilasciata a Collider, la McNamee ha rivelato che la prima cosa che ha fatto quando ha ricevuto il ruolo è stato quello di guardare le persone interpretare Sonya su Youtube. Guardare questi video l’ha aiutata a farsi un’idea del personaggio e a portare quello stile di movimento nel suo lavoro.

“In realtà ho solo cercato su Google Sonya Blade” ha detto McNamee. “Sono entrata nel fandom. Voglio dire, è infinito. E poi ho trovato davvero utile guardare su YouTube le persone giocare al gioco, e ho avuto un vero occhio per quello che stava succedendo e ho imparato di più sul quel mondo. ”

La McNamee ha usato queste informazioni e le ha portate nella sua performance, che naturalmente include sequenze di combattimento molto forti. Un aspetto della produzione di cui ha parlato oltre al lavoro del regista Simon McQuoid.

“Non ho mai visto quel ragazzo perdere la pazienza. È stato stupefacente. È sempre stato così calmo e raccolto.” E a poi aggiunto “Abbiamo lottato per offrire la migliore prestazione possibile e questo non significa lottare l’uno contro l’altro, ma lottare per noi stessi”

Mortal Combat: il cast

Jessica McNamee è solo un pezzo del più grande puzzle di “Mortal Kombat” che apparirà nel film, con innumerevoli altri personaggi della serie. Reciterà al fianco di Ludi Lin nei panni di Liu Kang, Mehcad Brooks nei panni di Jax, Hiroyuki Sanada nei panni di Scorpion, Josh Lawson nei panni di Kano, Tadanobu Asano nei panni di Raiden, Joe Taslim nei panni di Sub-Zero, Chin Han nei panni di Shang Tsung, Sisi Stringer nei panni di Mileena e Lewis Tan come nuovo personaggio Cole Young.

Anche se mancano solo pochi giorni prima che il film arrivi online, la Warner Bros. ha rilasciato i primi sette minuti del film e sono francamente molto violenti. L’uscita di “Mortal Kombat” è previsto per venerdì 23 aprile su HBO Max e nei cinema.

Francesca Reale

21/04/2021