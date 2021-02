Jesse Plemons assieme a Leonardo DiCaprio nel nuovo film di Scorsese

Dopo aver interpretato un agente dell’FBI in “Judas and the Black Messiah”, Jesse Plemons è pronto ad unirsi a “Killers of the Flower Moon” di Apple Studios, che Martin Scorsese sta dirigendo con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro come protagonisti.

Killers of the Flower Moon: Jesse Plemons, Lenoardo DiCaprio e De Niro con Scorsese

Basato sul bestseller di David Grann e ambientato nell’Oklahoma degli anni ’20, “Killers of the Flower Moon” descrive l’omicidio seriale di membri Nazione Osage, un popolo di nativi americani, diventata ricca dopo la scoperta nel loro territorio del petrolio. Una serie di crimini brutali che divenne noto come “Il regno del terrore”.

Jesse Plemons interpreterà l’agente principale dell’FBI che indaga su questi omicidi. Lily Gladstone, anche lei presente nel cast, interpreterà Mollie Burkhart, un Osage sposata con Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), nipote di un potente allevatore locale (Robert De Niro).

Scorsese produrrà il film per Apple Studios e Imperative Entertainment da una sceneggiatura di Eric Roth. I produttori insieme a Scorsese sono Dan Friedkin e Bradley Thomas di Imperative e Appian Way Productions.

“Killers of the Flower Moon” si unisce a un’offerta in espansione di anticipati Apple Originals che saranno sviluppati e prodotti da Apple Studios, tra cui “Lessons in Chemistry”, interpretato e prodotto da Brie Larson, scritto e prodotto da Susannah Grant; “Kitbag”, l’ultimo film di Ridley Scott e interpretato da Joaquin Phoenix; ed “Emancipation”, del regista Antoine Fuqua e interpretato e prodotto da Will Smith.

La carriera del giovane Jesse Plemons

Oltre al suo ruolo in “Judas and the Black Messiah”, i crediti in arrivo di Plemons includono l’imminente “Jungle Cruise” della Disney al fianco di Dwayne Johnson ed Emily Blunt ma anche l’ultimo film di Scott Cooper, “Antlers” con Keri Russell e prodotto da Guillermo Del Toro. Recentemente è apparso anche in “Sto pensando di finirla qui” di Charlie Kaufman.

Ha anche appena finito di lavorare al film di Jane Campion “The Power of the Dog” con Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst.

Federica Contini

18/02/21