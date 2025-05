Jeremy Renner racconta l’incidente che gli ha cambiato la vita: un’esperienza di pre-morte

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jeremy Renner, noto per il suo iconico ruolo di Hawkeye nel Marvel Cinematic Universe, ha recentemente condiviso dettagli toccanti riguardo all’incidente che lo ha coinvolto all’inizio del 2023. Un drammatico scontro con il suo spazzaneve ha quasi messo fine alla sua vita, ma sorprendentemente, l’attore non ricorda quell’episodio con terrore. Durante un’intervista con Kelly Ripa nel podcast “Let’s Talk Off Camera“, Renner ha descritto le emozioni che ha provato in quel momento critico, rivelando una nuova prospettiva sulla vita.

L’incidente e le sensazioni di pre-morte

L’incidente che ha colpito Jeremy Renner è avvenuto mentre stava utilizzando il suo spazzaneve. Questo tragico evento ha portato l’attore a un’esperienza di pre-morte, un momento in cui ha sfiorato la morte clinica. Renner ha spiegato che, nonostante la gravità della situazione, ha provato un “grande sollievo”. “È meraviglioso essere rimossi dal proprio corpo. È la pace più esilarante che tu possa provare”, ha dichiarato. Queste parole rivelano un aspetto sorprendente della sua esperienza: invece di paura, ha trovato una sensazione di tranquillità e liberazione.

L’attore ha descritto il momento come un’esperienza di intensa adrenalina, ma accompagnata da una pace interiore. “Non vedi nulla se non ciò che è negli occhi della tua mente. Sei gli atomi, il DNA, il tuo spirito“, ha continuato. Questa riflessione sulla vita e sulla morte ha portato Renner a una nuova consapevolezza, trasformando un evento traumatico in un’opportunità di crescita personale.

La reazione dopo la rianimazione

Dopo essere stato rianimato, Renner ha confessato di aver provato una certa frustrazione. “Non volevo tornare indietro. Mi ricordo che dopo essere stato rianimato ero incato”, ha rivelato. Questo sentimento di resistenza alla vita, dopo aver assaporato un’esperienza così profonda, è un aspetto che molti potrebbero trovare difficile da comprendere. Tuttavia, Renner ha spiegato che, dopo aver riacquistato la coscienza, ha avuto un momento di realizzazione: “Ho visto di nuovo il bulbo oculare, e mi sono detto ‘Oh co, sono tornato'”. Questa reazione evidenzia il conflitto tra il desiderio di vivere e la pace che ha provato nel momento di *pre-morte.

L’attore ha anche condiviso un pensiero pratico: “Dopodiché ho visto le mie gambe e ho pensato ‘Sì, farà male più tardi’”. Questo commento sottolinea la sua capacità di affrontare la situazione con umorismo, nonostante la gravità dell’incidente. La sua esperienza lo ha portato a riflettere su ciò che è veramente importante nella vita e su come affrontare le sfide future.

Un nuovo inizio: il libro “My Next Breath”

L’incidente ha avuto un impatto profondo sulla vita di Jeremy Renner, spingendolo a scrivere un libro intitolato “My Next Breath“. Questo progetto rappresenta non solo un modo per elaborare la sua esperienza, ma anche un’opportunità per condividere la sua nuova visione della vita con i suoi fan e lettori. Renner ha rivelato che uno dei suoi primi lettori è stato un collega del set di “Avengers: Doomsday“, un dettaglio che aggiunge un tocco personale alla sua storia.

Il libro si propone di esplorare le lezioni apprese dall’incidente e come queste abbiano influenzato la sua vita quotidiana. Renner ha sottolineato l’importanza di affrontare le proprie paure e di apprezzare ogni momento, un messaggio che risuona profondamente in un’epoca in cui la vita può cambiare in un istante. La sua esperienza di pre-morte ha aperto un nuovo capitolo nella sua vita, e attraverso la scrittura, spera di ispirare altri a riflettere sulla propria esistenza e sulle scelte che compiono.

