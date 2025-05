Jennifer Lopez racconta la promessa ai gemelli Emme e Max durante il divorzio da Ben Affleck

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El País, Jennifer Lopez ha condiviso dettagli intimi riguardo alla sua vita personale, in particolare alla promessa fatta ai suoi figli gemelli, Emme e Max, durante il difficile periodo del divorzio dall’attore Ben Affleck. La popstar, che si prepara per un tour mondiale, ha parlato di come ha affrontato la separazione e del suo desiderio di trasmettere ai figli un messaggio di forza e resilienza.

La separazione e il divorzio

Il 20 agosto 2023, Jennifer Lopez ha avviato ufficialmente il procedimento di divorzio da Ben Affleck, segnando l’inizio di un periodo complesso per la famiglia. La cantante ha indicato il mese di aprile come data di separazione, e il divorzio è stato finalizzato il 6 gennaio 2024. Questo passaggio ha rappresentato non solo una svolta nella vita di Lopez, ma anche un momento di grande cambiamento per i suoi figli, che hanno dovuto affrontare la situazione con il supporto della madre.

La promessa di forza ai figli

Durante l’intervista, Jennifer Lopez ha rivelato di aver fatto una promessa ai suoi figli: “Ho promesso loro che, nonostante quello fosse un momento difficile, ne sarei uscita più forte e migliore. Gliel’ho promesso e l’ho fatto. E ora lo sentono anche loro”. Questa dichiarazione evidenzia non solo il legame profondo tra madre e figli, ma anche la determinazione di Lopez nel trasformare un periodo di crisi in un’opportunità di crescita personale. La cantante ha sottolineato che questa consapevolezza le dà un grande senso di pace nella vita.

Un nuovo inizio dopo il divorzio

Jennifer Lopez ha dichiarato di trovarsi in un buon momento della sua vita dopo il divorzio e un tour annullato. In questa fase, si sente più in forma e felice rispetto a tre anni fa. La popstar ha espresso il suo orgoglio per aver guidato i propri figli attraverso un periodo difficile, affermando: “È il momento perfetto per uscire e ballare, cantare e divertirsi con tutti”. Queste parole riflettono non solo la sua voglia di ripartire, ma anche il desiderio di trasmettere ai figli un messaggio di positività e gioia.

Il ritorno di fiamma e la separazione

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha avuto alti e bassi, iniziando negli anni 2000 e culminando in un ritorno di fiamma che ha portato al matrimonio nel luglio 2022. Tuttavia, la coppia ha deciso di separarsi circa due anni dopo. Nonostante la fine della loro relazione, le famiglie di entrambi sono rimaste unite. Ad aprile, i gemelli di Lopez hanno partecipato insieme ai tre figli di Ben Affleck, Samuel, Seraphina e Violet, alla prima del film “The Accountant 2“, dimostrando che, nonostante le difficoltà, i legami familiari possono rimanere forti.

Jennifer Lopez continua a navigare la sua vita personale e professionale con determinazione, affrontando le sfide con coraggio e cercando di fornire un ambiente stabile e amorevole per i suoi figli.

