Jennifer Lopez e Armie Hammer protagonisti del film Shotgun Wedding

Jennifer Lopez e Armie Hammer saranno la coppia protagonista dell’action comedy “Shotgun Wedding”, diretto da Jason Moore.

Jennifer Lopez e Armie Hammer insieme in “Shotgun Wedding”

“Shotgun Wedding”, prodotto dalla Lionsgate, è la nuova commedia d’azione con protagonisti principali Jennifer Lopez e Armie Hammer. Interpreti rispettivamente di Darcy e Tom, i due sono una coppia di promessi sposi che, nel giorno del loro matrimonio, porta entrambe le famiglie a riunirsi. Tra tensioni e difficoltà, la cerimonia prende una piega del tutto inaspettata e densa di pericoli quando tutti gli invitati vengono presi in ostaggio.

“Til Death Do Us Part” cita il comunicato stampa ufficiale, tradotto letteralmente “finché morte non ci separi” in”Shotgun Wedding” avrà un significato del tutto diverso: Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari, se non si uccidono prima tra di loro. La regia sarà curata da Jason Moore, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Mark Hammer e Liz Meriwether. Prodotto dalla Lionsgate, in collaborazione con la Mendeville e la Nuyorican Productions, la lavorazione di “Shogtun Wedding dovrebbe avere inizio il prossimo anno.

Nuovi e recenti ruoli

Il film arriva dopo il recente successo della Lopez, “Hustlers – Le ragazze di Wall Street” del 2019, diretto da Lorene Scafaria, con il quale ha ottenuto una serie di nomination, tra le quali un Golden Globe L’attrice apparirà anche in altre future pellicole come l’imminente “Marry Me”, altra commedia sul tema del matrimonio, e “The Godmother”, crime drama sull’ascesa e il declino di un boss della droga, Griselda Blanco.

Armie Hammer è invece ancora noto e acclamato per il ruolo in “Call Me by Your Name” del 2017, accanto a Timothée Chalamet e diretto da Luca Guadagnino, pellicola vincitrice dell’Oscar come miglior sceneggiatura non originale per James Ivory. Hammer è apparso di recente anche nel film Netflix “Rebecca”, remake del capolavoro “Rebecca – La prima moglie” di Alfred Hitchcock del 1940.

Giorgia Terranova