Jennifer Aniston, Julia Roberts e l’anello che le accomuna, dal costo di 10 Euro

Jennifer Aniston e Julia Roberts sono tra le dive di prima grandezza di Hollywood e di recente hanno fatto notizia per una scelta di look che le ha accomunate. Ovvero, un anello della linea Mini Alidia di BaubleBar che entrambe avrebbero sfoggiato nel tempo.

Jennifer Aniston e Julia Roberts, unite da un anello

No, non è una proposta di matrimonio, quella dell’anello che unisce le due dive è una curiosità legata al loro look. Le due icone di glamour e bellezza sono accomunate infatti da un monile sfoggiato alle loro mani.

Durante il 2019, Julia Roberts diede prova di cosa significhi sapersi valorizzare persino con monili a basso costo. Con diverse gemme preziose, sfoggiò un monile Mini Alidia di BaubleBar, dal costo irrisorio: 40 euro all’epoca. Una scelta che si abbinava perfettamente agli abiti indossati.

Più recentemente ha replicato la stessa scelta al dito l’attrice Jennifer Aniston. Durante un’ospitata al talk Ellen DeGeneres Show, infatti la ex reginetta di “Friends” ha puntato su una montatura oro, accostata alle trasparenze della pietra. Cercando lo stesso anello sul sito apposito, si nota che il prezzo è calato non poco.

Attraverso uno sconto, applicabile sul sito, infatti il costo dell’anello si aggirerebbe attorno ai 10 Euro.

Le varianti dell’anello su Amazon

Il baublebar ring che sta facendo impazzire i fans delle due dive

Sembrerebbe che delle versioni del tutto simili all’anello di Jennifer Aniston e Julia Roberts vengono commercializzate, ad una somma piuttosto simile, su Amazon.

Anche se vi sono alcune differenze tra i modelli, non sempre facilmente riconoscibili al primo sguardo. Ecco, dunque un regalo perfetto da farsi o, nel caso dei maschietti, da fare alla dolce metà per sentirsi più in linea con le dive di Hollywood ma col portafogli meno gonfio. A fronte di una spesa minima, la resa è efficiente e gradevole. E, una volta tanto, potrete dire che siete come le vostre star preferite!