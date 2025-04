Jennifer Aniston e la sua lotta contro la paura di volare: rituali e strategie di coping

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La paura di volare è un problema comune che affligge molte persone, incluse celebrità di fama mondiale. Jennifer Aniston, attrice di successo e icona di stile, ha recentemente condiviso la sua esperienza con l’aerofobia in un’intervista a Travel+ Leisure. Attraverso rituali scaramantici e tecniche di rilassamento, Aniston ha cercato di affrontare e superare questa fobia, rivelando anche alcuni episodi che hanno contribuito a intensificare la sua paura.

I rituali scaramantici di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha sempre affrontato la sua paura di volare con una serie di rituali scaramantici. Tra questi, uno dei più noti è salire sull’aereo con il piede destro e toccare l’esterno dell’aereo con la mano destra. Questi gesti, che possono sembrare bizzarri a chi non condivide la stessa fobia, rappresentano per l’attrice un modo per cercare di controllare la situazione. Tuttavia, in un recente sviluppo, Aniston ha deciso di abbandonare questi rituali. «Ultimamente ho fatto un po’ di ipnosi», ha dichiarato. «E uno dei requisiti è rimuovere tutte quelle superstizioni». Questo cambiamento ha portato a un miglioramento significativo della sua esperienza di volo. «Non ho fatto il rituale della mano destra, il piede destro… e ora va incredibilmente bene!», ha aggiunto, sottolineando l’importanza di affrontare le proprie paure in modo diretto.

Oltre all’ipnosi, Aniston ha integrato tecniche di rilassamento nella sua routine di volo. La meditazione e lo stretching sono diventati strumenti fondamentali per mantenere la calma durante il viaggio. Queste pratiche non solo aiutano a ridurre l’ansia, ma contribuiscono anche a migliorare il benessere generale dell’attrice, rendendo i voli meno stressanti.

Esperienze traumatiche e l’impatto sulla paura di volare

Nel 2019, Jennifer Aniston ha vissuto un’esperienza traumatica che ha ulteriormente amplificato la sua paura di volare. Durante un volo verso il Messico, l’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa della perdita di una ruota del carrello. Questo episodio ha avuto un impatto significativo sulla sua psicologia, rendendo i voli ancora più angoscianti. La paura di volare, già presente, è diventata più intensa dopo questo evento, costringendo Aniston a trovare nuovi modi per affrontare la situazione.

Nonostante le sue paure, Aniston continua a viaggiare regolarmente. Ha rivelato di essere un over-packer, un’abitudine che le consente di portare con sé tutto il necessario e, talvolta, anche di offrire aiuto alle sue compagne di viaggio. «Le mie amiche mi apprezzano molto perché di solito possono prendere in prestito tutte le mie cose che hanno dimenticato. Offro un servizio», ha scherzato l’attrice, mostrando il suo lato pratico anche in situazioni di stress.

Celebrità e la paura di volare: un fenomeno condiviso

Jennifer Aniston non è l’unica celebrità a dover affrontare la paura di volare. Anche altre star hanno condiviso le loro esperienze, rivelando che l’aerofobia è un problema comune. Secondo dati di YouGov, circa 2 italiani su 10 soffrono di questa fobia. Megan Fox, ad esempio, ha dichiarato di ascoltare la musica di Britney Spears durante i voli per sentirsi più tranquilla. Le canzoni allegre la fanno sentire al sicuro, poiché crede che sia improbabile che un aereo cada mentre si ascolta musica positiva.

Anche Britney Spears ha parlato della sua paura di volare, rivelando di dover dormire durante i voli per evitare attacchi di panico. Penélope Cruz ha sviluppato la sua fobia dopo un’esperienza traumatica nel 2004, quando un volo su cui viaggiava con Salma Hayek e Daya Fernandez ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Da quel momento, Cruz ha adottato rituali simili a quelli di Aniston, come entrare e uscire dall’aereo più volte prima di salire definitivamente.

Queste testimonianze dimostrano che la paura di volare è un problema che può colpire chiunque, indipendentemente dal successo o dalla fama. Le strategie adottate da queste celebrità possono offrire spunti utili a chiunque si trovi a dover affrontare la stessa sfida.

