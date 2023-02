Jenna Ortega rivela il grande crollo emotivo avuto durante le riprese di Mercoledì: “Non sapevo dove mettere le mani”

Mercoledì è una delle serie di maggior successo di Netflix. Centinaia di milioni di ore di visualizzazioni hanno collocato la serie al terzo posto tra le fiction più guardate di sempre sulla piattaforma di streaming. La giovane protagonista, Jenna Ortega, è ormai una star. L’attrice ha però rivelato di recente in un’intervista gli stressanti ritmi di lavoro a cui si è dovuta sottoporre per interpretare la serie.

Il crollo nervoso di Jenna Ortega

La Ortega ha dovuto conciliare le riprese con le lezioni di violoncello, le lezioni di tedesco, di scherma e di canoa e ha confessato di aver avuto un vero e proprio crollo nervoso a causa dello stress.

“Ogni giorno di pausa dalle riprese dovevo connettermi su Zoom per una lezione – ha dichiarato l’attrice – Oppure dovevo fare una lezione di violoncello o di scherma. Non ho mai avuto un attimo di pausa”

Le lezioni di scherma e di violoncello sono iniziate due mesi prima delle riprese in Romania e sono proseguite per gli otto mesi successivi. Jenna Ortega ha raccontato che la sequenza particolarmente difficile in cui suona Paint it Black l’ha messa a dura prova, anche a causa di un imprevisto cambio di insegnante.

“Non ho dormito. – ha raccontato Jenna – Mi sono strappata i capelli. Non sapevo nemmeno dove mettere le mani e ho dovuto fare il lavoro di due violoncelli, è stato ridicolo”

La fine delle riprese e i ritmi sempre più stressanti

L’attrice voleva girare quante più scene possibile ma a un certo punto, vicino alla fine delle riprese, le richieste hanno iniziato a farsi sempre più incalzanti.

“Abbiamo iniziato a non avere più tempo, Mercoledì era in ogni scena. Abbiamo dovuto iniziare a usare controfigure e anche un ulteriore violoncello, ma sono stata rigorosa. Volevo essere presente il più possibile, per rendere tutto più credibile”.

Un bel carattere quello della Ortega, forte e determinato, non c’è che dire.