Jenna Ortega e Camila Mendes reciteranno insieme nel drama “Alba”

Jenna Ortega e Camila Mendes reciteranno insieme nel prossimo progetto intitolato Alba. Le due attrici uniranno quindi le forze per la società cinematografica indipendente A24. Jenna Ortega ha raggiunto il maggior successo fino ad ora per la sua interpretazione in Mercoledì, mentre Camila Mendes è famosa per la sua interpretazione in Riverdale. Il drama film in cui reciteranno è un adattamento della commedia The House of Bernarda Alba, di Federcio Garcia Lorca.

Secondo Geek Vibes Nation, ad unirsi al cast ci sarà anche Danny Ramirez, noto per il suo ruolo di Tenente Mickey “Fanboy” in Top Gun: Maverick. Per quanto riguarda la produzione, il film verrà prodotto da Mendez e LuckyChap Entertainment, una società di produzione di proprietà di Margot Robbie. Al momento non ci sono altre informazioni riguardanti i ruoli che interpreteranno.

La Casa di Bernarda Alba è una commedia spagnola del 1945. La trama delle commedia è incentrata sulla scelta di Bernarda Alba di imporre un periodo di lutto di otto anni per la morte del marito, come da tradizione di famiglia. Questa scelta ha creato non pochi problemi alle figlie di questa donna, le quali non erano d’accordo con la decisione. A causa del lutto imposto, non avrebbero potuto creare alcun tipo di relazione nel periodo in questione. La decisione ha portato alla creazione di molte tensioni in famiglia, con la successiva ribellione delle figlie al volere della madre.

Lo spettacolo nel corso del tempo, ha ricevuto ben cinque adattamenti cinematografici in altre lingue. Il primo film in inglese è uscito nel 1991, una registrazione della produzione del 1968, eseguita dal Royal Court Theatre di Londra. Lo spettacolo ha ricevuto numerosi adattamenti teatrali in diversi paesi del mondo, il più recente è del 2019, da parte di un gruppo teatrale studentesco filippino, Dulaang Unibersidad ng Pilipinas. Il film Alba dovrebbe iniziare le riprese nell’estate del 2023.