Jeff Bezos sceglie la cucina campana per il suo matrimonio a Venezia: ecco i dettagli del banchetto

Il matrimonio di Jeff Bezos, previsto per il 27 giugno 2025 a Venezia, sta attirando l’attenzione non solo per l’importanza dell’evento, ma anche per le scelte culinarie di alto livello. La gastronomia campana avrà un ruolo da protagonista, grazie alla cura di chef rinomati che porteranno in tavola piatti iconici e dolci prelibati, rendendo la celebrazione un’esperienza indimenticabile.

La scelta gastronomica: chef Fabrizio Mellino

Per il banchetto nuziale e la cena della vigilia, Jeff Bezos ha deciso di affidarsi a Fabrizio Mellino, chef tre stelle Michelin del ristorante “Quattro Passi” di Nerano. Questo locale è noto per la sua eccellenza nella cucina della Costiera Amalfitana, e Mellino è un nome rispettato nel panorama gastronomico italiano. Il suo approccio alla cucina si basa su ingredienti freschi e ricette tradizionali, tramandate nella sua famiglia da generazioni.

Uno dei piatti forti che sarà servito durante il matrimonio è rappresentato dagli spaghetti alla Nerano, una specialità che combina zucchine fritte e provolone del Monaco. Questo piatto non è solo un simbolo della tradizione culinaria campana, ma anche un omaggio alle radici gastronomiche della famiglia Mellino. La scelta di un piatto così emblematico sottolinea l’importanza della cultura culinaria italiana nell’ambito di un evento di tale portata.

I dolci di Sal De Riso e la torta nuziale di Cédric Grolet

Per quanto riguarda il dessert, il matrimonio di Bezos vedrà la partecipazione di Sal De Riso, un celebre pasticcere di Minori, noto per le sue creazioni dolciarie che celebrano i sapori della Costiera Amalfitana. De Riso ha recentemente ricevuto un ordine di mille porzioni per un evento misterioso, che si è rivelato essere proprio il matrimonio di Bezos. Tra le sue specialità, ci saranno pasticceria mignon, dolci al bicchiere e monoporzioni di delizie al limone, ricotta e pere, per un valore complessivo di circa 4.000 euro.

In aggiunta, la torta nuziale sarà realizzata da Cédric Grolet, un pasticcere francese di fama internazionale, noto per le sue opere d’arte dolciaria. Grolet è una figura di spicco nel mondo della pasticceria e la sua partecipazione all’evento rappresenta un ulteriore elemento di prestigio per il matrimonio.

La pizza napoletana: un must per l’evento

Non poteva mancare un altro simbolo della cucina italiana: la pizza. A Venezia, sono stati avvistati barili di impasto provenienti direttamente dal Rione Sanità di Napoli, suggerendo la presenza di Ciro Oliva, un giovane pizzaiolo considerato uno dei talenti emergenti della pizza napoletana. La scelta di includere la pizza nel menù nuziale testimonia l’importanza della tradizione culinaria italiana e la volontà di offrire agli ospiti un’esperienza autentica e variegata.

Con un mix di piatti tradizionali e dolci raffinati, il matrimonio di Jeff Bezos promette di essere un evento gastronomico straordinario, capace di celebrare la cultura culinaria italiana in tutte le sue sfaccettature.

