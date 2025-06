Barbara d’Urso: il suo futuro in Rai rimane incerto, ma ci sono segnali di novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Barbara d’Urso, nota conduttrice televisiva, è assente dal piccolo schermo da oltre due anni. L’ultima apparizione risale al 2 giugno 2023, quando ha condotto Pomeriggio Cinque. Da quel momento, la sua presenza si è limitata a sporadiche ospitate in programmi di altre colleghe, come Milly Carlucci e Mara Venier. Nonostante ciò, le speculazioni sul suo futuro professionale non si sono mai fermate. Recentemente, si è parlato di un possibile approdo della conduttrice in Rai per un nuovo show di emotainment, ma le ultime dichiarazioni del Direttore del Prime Time, Williams Di Liberatore, lasciano intendere che i progetti siano ancora in fase preliminare.

La situazione attuale di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha rappresentato per anni un volto iconico della televisione italiana, ma la sua assenza dal piccolo schermo ha sollevato interrogativi tra i fan e gli addetti ai lavori. La sua ultima conduzione, Pomeriggio Cinque, ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, lasciando molti a chiedersi quale sarà il suo prossimo passo. Durante la recente presentazione dei Palinsesti Rai 2025-26, i giornalisti hanno cercato di ottenere chiarimenti sulla sua situazione. Williams Di Liberatore ha risposto con cautela, affermando che è prematuro discutere di eventuali sviluppi: “Siamo in una fase di scouting”. Questa dichiarazione ha alimentato ulteriormente le speculazioni, ma ha anche evidenziato la volontà della Rai di non affrettare i tempi.

Progetti futuri per Barbara d’Urso

Nonostante l’incertezza, ci sono segnali che indicano che qualcosa si stia muovendo per Barbara d’Urso. Di Liberatore ha confermato che esistono progetti in cantiere che potrebbero coinvolgere l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, suggerendo che la situazione non è così stagnante come potrebbe sembrare. “Ti confermo alcuni progetti che possono riguardare i vari talent, da Barbara ad altri…” ha dichiarato, lasciando aperte le porte a future collaborazioni. Tuttavia, ha anche specificato che i progetti sono ancora in fase embrionale, rendendo difficile fornire dettagli concreti.

Possibili scenari per il ritorno in Rai

Le domande su quale programma potrebbe condurre Barbara d’Urso in Rai sono inevitabili. Durante la presentazione dei Palinsesti, Di Liberatore ha ribadito che i progetti sono talmente iniziali che non è opportuno discuterne in questo momento. Tuttavia, l’atteggiamento dei dirigenti Rai sembra essere cambiato rispetto al passato: se in precedenza si affrettavano a smentire qualsiasi voce riguardante la conduttrice, ora non solo non negano le possibilità, ma confermano che ci sono discussioni in corso. Voci di corridoio indicano che Barbara d’Urso abbia incontrato Di Liberatore per discutere del suo futuro, ma i dettagli di questo incontro rimangono riservati.

La situazione attuale di Barbara d’Urso in Rai è complessa e in continua evoluzione. Mentre i fan attendono con ansia notizie più concrete, la conduttrice potrebbe essere vicina a un nuovo capitolo della sua carriera televisiva.

