Jeff Bezos e Lauren Sanchez: un matrimonio esclusivo a Venezia tra arte e segretezza

La città di Venezia si prepara ad accogliere un evento di grande richiamo, che vede protagonisti Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La coppia ha scelto la Laguna per festeggiare il loro matrimonio, ma non si tratta di una cerimonia ufficiale, poiché non è stata presentata alcuna richiesta al Comune per un rito civile. L’evento, previsto per il 26-28 giugno 2025, si svolgerà in un’atmosfera di riservatezza, con una serie di feste che promettono di unire arte, cultura e divertimento in alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

Un matrimonio non convenzionale

Sebbene non ci sarà un vero e proprio matrimonio civile a Venezia, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno pianificato un weekend ricco di eventi esclusivi. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la coppia ha immaginato un programma che combina momenti di relax e benessere con serate incantevoli, caratterizzate da feste a tema. Gli ospiti, circa duecento, arriveranno a Venezia su ottanta aerei privati, molti dei quali provenienti dagli Stati Uniti, per partecipare a questa celebrazione unica.

I festeggiamenti inizieranno giovedì 26 giugno e si protrarranno fino a sabato 28. Tra i luoghi scelti per ospitare gli eventi, ci sono il Cipriani Belmond alla Giudecca e l’Aman, entrambi riservati in esclusiva per la coppia. Altri ospiti e membri dello staff soggiorneranno in hotel di lusso come il Gritti Palace, il St. Regis e il Danieli. La prima serata di gala è prevista nell’isola di San Giovanni Evangelista, mentre la serata centrale si svolgerà all’isola di San Giorgio, probabilmente nell’anfiteatro immerso nel bosco.

Un evento segreto e ben organizzato

La Scuola Grande della Misericordia, situata nel cuore di Venezia, ospiterà l’ultima grande festa sabato 28 giugno. In questi giorni, il luogo è oggetto di allestimenti top secret, con misure di sicurezza rigorose per evitare fughe di notizie. Le figure coinvolte nell’organizzazione sono state istruite a consegnare i propri telefoni cellulari prima di iniziare il turno di lavoro, per garantire la massima discrezione.

Per facilitare i trasferimenti degli ospiti, Bezos ha prenotato trenta taxi acquei, con una tariffa di 400 euro l’ora. Questa scelta mira a ridurre l’impatto ambientale dell’evento e a evitare possibili proteste contro il miliardario. Il team di Bezos sta lavorando per sottolineare che gli invitati, tra cui nomi illustri come Elon Musk e Bill Gates, contribuiranno con donazioni significative alla città di Venezia.

L’arte del costume e la tradizione veneziana

Un elemento di grande interesse è rappresentato dalla preparazione degli abiti per i festeggiamenti. Stefano Nicolao, noto stilista veneziano specializzato in costumi storici, è al lavoro per creare outfit che richiamano la tradizione dei balli in laguna. I vetri oscurati del suo atelier suggeriscono un’attività frenetica e riservata, con l’obiettivo di rendere omaggio alla storia e alla cultura veneziana attraverso creazioni sartoriali di alta classe.

La scelta di Venezia come location per questo evento esclusivo non è casuale. La città, con la sua bellezza senza tempo e il suo fascino unico, rappresenta un palcoscenico ideale per una celebrazione che unisce glamour e cultura. Con un programma ricco di eventi e una forte attenzione alla privacy, Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno preparando un matrimonio che rimarrà impresso nella memoria di tutti i partecipanti e nella storia della città.

