Jeff Bezos e Lauren Sanchez: un gesto di generosità per la tutela di Venezia

La città di Venezia si prepara a ricevere un significativo contributo da parte di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che hanno deciso di sostenere le attività del Consorzio Corila. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione verso la salvaguardia del patrimonio lagunare, un tema caro al principe Giovanni Alliata, il quale ha recentemente espresso il desiderio di un aiuto concreto per la città. La donazione, che si stima possa aggirarsi intorno al milione di euro, rappresenta un passo importante per la tutela ambientale della laguna.

Il gesto di generosità di Bezos e Sanchez

Giovanni Alliata, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha sottolineato l’importanza di atti concreti per la salvaguardia di Venezia, richiamando alla memoria le nozze di sua madre nel 1953. Questo appello ha trovato ascolto in Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che già lo scorso aprile avevano mostrato interesse per le attività del Consorzio Corila, dedicato alla ricerca e alla tutela del sistema lagunare. La no profit veneziana ha confermato, tramite un comunicato, l’intenzione di Bezos di finanziare alcuni progetti attraverso il Bezos Earth Fund, un’iniziativa che mira a sostenere progetti di ricerca ambientale.

I futuri sposi hanno effettuato un’accurata analisi delle attività e dei bilanci di Corila, decidendo di destinare una somma significativa a favore della tutela ambientale. Il direttore dell’associazione, Pierpaolo Campostrini, ha espresso il proprio onore e la propria gioia per essere stati scelti da Bezos e Sanchez, evidenziando come questo tipo di donazioni siano comuni negli Stati Uniti. Campostrini ha anche chiarito che l’interesse mostrato dalla coppia non è legato alle attuali polemiche riguardanti il loro matrimonio.

Un matrimonio esclusivo a Venezia

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez si preannuncia come uno degli eventi più esclusivi dell’anno, con festeggiamenti che si svolgeranno in location segrete e la partecipazione di ospiti internazionali. La regia dell’evento è affidata a un trio di wedding planner italiani, Lanza & Baucina Arrow, noti per la loro esperienza nell’organizzazione di eventi di alto profilo. La scelta di Venezia come cornice per le nozze non è casuale, dato il fascino unico della città e il suo patrimonio culturale.

Il ruolo di Corila nella salvaguardia della laguna

Corila è un consorzio che riunisce diverse istituzioni accademiche e di ricerca, tra cui l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Le sue attività si concentrano sullo studio e la tutela del sistema fisico della laguna, affrontando aspetti ambientali, architettonici, economici e sociali. La donazione di Bezos e Sanchez non solo contribuirà a questi progetti, ma potrebbe anche estendersi ad altre associazioni veneziane, come l’ufficio Unesco di Venezia e la Venice International University.

Il sostegno di personalità influenti come Jeff Bezos e Lauren Sanchez rappresenta un’opportunità preziosa per Venezia, una città che affronta sfide significative legate alla conservazione del suo patrimonio. Con questo gesto, la coppia non solo celebra il proprio amore, ma si impegna anche a lasciare un segno positivo nella comunità lagunare, contribuendo a garantire un futuro sostenibile per la città e i suoi abitanti.

