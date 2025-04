Jeff Bezos e Lauren Sánchez: nozze da sogno a Venezia nel giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sánchez, giornalista e conduttrice televisiva, stanno preparando un matrimonio che promette di essere memorabile. Dopo quasi due anni di preparativi, la coppia è pronta a coronare il loro sogno d’amore con una cerimonia che si preannuncia grandiosa. La scelta della location e dei dettagli è avvolta nel mistero, ma le prime indiscrezioni rivelano che non si tratterà di un evento ordinario.

Un anello da favola e la proposta indimenticabile

La storia d’amore tra Bezos e Sánchez ha preso una piega decisiva nel maggio 2023, quando il miliardario ha chiesto la mano della giornalista durante una vacanza in Europa. La proposta è stata tanto romantica quanto sorprendente: Bezos ha presentato a Sánchez un anello di fidanzamento di diamanti da 30 carati, un gioiello dal valore di 2,5 milioni di dollari. La reazione di Lauren è stata di pura emozione, tanto da dichiarare a Vogue USA di aver quasi avuto un mancamento. Questo anello non è solo un simbolo del loro amore, ma anche un segno della grandezza di un evento che si sta preparando.

Nel novembre 2024, Lauren ha confermato che i preparativi per il matrimonio erano in corso. Con un tono scherzoso, ha rivelato di utilizzare Pinterest per raccogliere idee, sottolineando che, nonostante la sua posizione, si sente come qualsiasi altra sposa in procinto di organizzare il proprio matrimonio.

Dettagli sul matrimonio: data e location

Le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono previste per il giugno 2025, con date specifiche che si ipotizzano tra il 24 e il 26 dello stesso mese. Tuttavia, i dettagli rimangono avvolti nel segreto. Paul, il fratello di Lauren, ha dichiarato a TMZ che non ci sono informazioni definitive riguardo al luogo esatto della cerimonia, ma l’attesa cresce tra i fan e i curiosi.

Venezia: la cornice perfetta per un matrimonio da sogno

Secondo le ultime indiscrezioni, la scelta della location ricade su Venezia, una delle città più romantiche del mondo. Dopo aver smentito le voci su un matrimonio da 600 milioni di dollari ad Aspen, in Colorado, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha confermato che la coppia celebrerà le nozze nella storica città italiana. Saranno presenti solo 200 invitati, e l’evento è stato progettato in modo da non creare disagi alla comunità locale.

Sebbene non sia stato confermato il luogo esatto della cerimonia, si vocifera che potrebbe svolgersi nella chiesa dell’Isola di San Giorgio. Un’altra possibilità è che il matrimonio si tenga a bordo dello yacht Koru, un’imbarcazione dal valore di 500 milioni di dollari di proprietà di Bezos. La coppia potrebbe arrivare in Laguna a bordo di questo yacht, mentre diverse camere in hotel di lusso sono state già prenotate per gli invitati. Tra le strutture selezionate ci sono il Gritti Palace, l’Hotel Danieli, Aman, il Belmond Cipriani e The St. Regis.

Con un evento di tale portata, l’attenzione è alta e i preparativi continuano a suscitare curiosità e attesa. La storia d’amore tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez si appresta a scrivere un nuovo capitolo, e il mondo intero è pronto a seguirne gli sviluppi.

