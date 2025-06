Jeff Bezos e il matrimonio a Venezia: sicurezza rafforzata con ex marines e moto d’acqua

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, previsto per il 26 e 28 giugno a Venezia, sta attirando l’attenzione non solo per la sua importanza sociale, ma anche per le misure di sicurezza straordinarie adottate. La celebrazione coinvolgerà circa duecento ospiti e, per garantire la tranquillità dell’evento, Bezos ha incaricato una società privata americana di gestire la sicurezza. Tra le misure più innovative, l’uso di moto d’acqua per monitorare i canali, una scelta che si rivela meno invasiva e più efficace rispetto ai metodi tradizionali.

Sicurezza e sorveglianza nei canali di Venezia

La sicurezza dell’evento è una priorità assoluta, e l’utilizzo di moto d’acqua rappresenta una strategia chiave per garantire la protezione di Bezos e dei suoi ospiti. I bodyguard, ex marines, saranno dislocati in vari punti strategici, in particolare intorno agli hotel e nei pressi dei diversi set allestiti per la celebrazione. L’area del canale della Giudecca, dove gli yacht degli sposi e degli invitati ancoreranno, sarà particolarmente monitorata. Questa scelta non solo mira a scoraggiare paparazzi e curiosi, ma anche a garantire un ambiente sicuro e riservato per tutti i partecipanti.

L’approvazione per l’uso delle moto d’acqua è stata richiesta ufficialmente, sottolineando l’importanza di un approccio che minimizzi l’impatto ambientale, pur mantenendo un alto livello di sicurezza. La presenza di ex marines, con la loro esperienza e formazione, aggiunge un ulteriore strato di protezione, rendendo l’operazione di sicurezza ancora più robusta.

Contestazioni e celebrazioni a Venezia

Mentre si preparano le celebrazioni, Venezia si trova anche al centro di un dibattito. Da un lato, ci sono i contestatori che si oppongono all’evento, mentre dall’altro si sta formando un fronte di supporto. Il Comitato Yes Venice Can, insieme a Federalberghi e Confesercenti, sta lavorando per promuovere l’evento come un’opportunità per la città. Diane von Fürstenberg, amica della coppia, ha recentemente sottolineato l’importanza della donazione che Bezos intende fare a Venezia, affermando che il matrimonio non sarà un evento rumoroso e invadente.

Il contrasto tra le due fazioni è evidente, con i sostenitori che vedono nel matrimonio una possibilità di visibilità e sviluppo per la città, mentre i detrattori temono che l’evento possa portare a un aumento del turismo di massa e a problemi di gestione della città. La tensione è palpabile, e il dibattito sembra destinato a intensificarsi man mano che ci si avvicina alla data dell’evento.

Curiosità e imprevisti durante i preparativi

Nel frattempo, Venezia continua a vivere la sua quotidianità, con eventi che si intrecciano ai preparativi per il matrimonio. Ieri, una curiosa coincidenza ha attirato l’attenzione di turisti e residenti: la Scuola Grande della Misericordia, un prestigioso luogo di celebrazioni, era aperta per un’altra cerimonia nuziale. Lo sposo, che a prima vista poteva sembrare Jeff Bezos, si è rivelato essere un facoltoso straniero ignaro dell’attenzione suscitata dalla sua somiglianza. Questo episodio ha generato un’ondata di curiosità e divertimento, con molti che hanno cercato di immortalare il momento, pensando di aver avvistato il magnate.

La situazione a Venezia è quindi in continua evoluzione, con un mix di attesa, celebrazione e contestazione. Mentre i preparativi per il matrimonio di Bezos e Sanchez proseguono, la città si prepara a vivere un evento che, indipendentemente dalle opinioni, promette di essere memorabile.

