Jason Momoa nella versione live action di “Frosty The Snowman”

Jason Momoa darà voce al pupazzo di neve Frosty in “Frosty The Snowman”, di cui sarà anche produttore.

Jason Momoa e lo spirito del Natale

L’attore statunitense Jason Momoa è in trattativa per interpretare Frosty, il pupazzo di neve nel film “Frosty The Snowman” della Warner Bros.

L’interprete figurerà anche in veste di produttore con Geoff Johns e Greg Silverman e Jon Berg di Stampede. David Berenbaum, che ha collaborato con Berg nella sceneggiatura di “Elf“, farà parte del team per scrivere il copione.

Frosty, il personaggio al quale darà la voce Momoa, è un pupazzo di neve, molto amato in America, che grazie al suo cappello magico, prende vita per ballare e cantare.

“Sappiamo che Jason è un vero essere umano pieno di amore, compassione e una profonda connessione con ohana… tutto ciò è lo spirito vivente di Natale e Frosty”, queste le parole di Silverman.

“Aquaman” di Momoa è stato un grande successo per Warner Bros.. Il film ha incassato $ 1,14 miliardi al botteghino mondiale, tanto che la Warner Bros sta sviluppando un sequel.

Per ciò che concerne il personaggio di Frosty sappiamo che proviene dalla famosa canzone natalizia scritta da Walter Rollins e Steve Nelson e registrata per la prima volta da Gene Autry e Cass County Boys nel 1950 in seguito al successo di “Rudolph la renna col naso rosso” di Autry.

“Frosty The Snowman” è un progetto attualmente in fase embrionale, quindi non è possibile conoscere nè chi si occuperà della regia, nè gli altri membri del cast, nè tantomeno la data d’uscita.

Se Jason Momoa darà solo voce all’allegro Frosty, con molta probabilità il pupazzo di neve verrà realizzato al computer.

Jason Momoa: vecchi lavori, nuovi progetti

Jason Momoa, che nel lontano 2011 interpretò Conan il barbaro nell’omonimo film, ha iniziato a farsi notare grazie al ruolo del soldato Ronon Dex nella serie tv “Stargate Atlantis” (2005-2009), ma è grazie a “Games of Thrones” (2011-2012), in cui interpretava Khal Drogo che ha ottenuto una grande popolarità.

Tra i personaggi più noti da lui interpretati ricordiamo inoltre quello di Aquaman nel DC Extended Universe, dapprima in “Justice League” (2017) di Zack Snyder e “Aquaman” (2018) di James Wan.

Tra i prossimi progetti di Jason Momoa c’è “Dune” di Denis Villeneuve, in cui rivestirà il ruolo di Duncan Idaho, un ex orfano trattato come animale dagli Harkonnen e poi accolto dagli Atreides.

02/07/2020