Jannik Sinner torna a Sesto Pusteria dopo la sconfitta al Roland Garros: il sindaco racconta

Dopo una deludente finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, il giovane tennista di 23 anni, ha deciso di tornare a casa per ricaricare le energie. La sua città natale, Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, è il luogo ideale per ritrovare la serenità e il supporto della famiglia. A rivelare i dettagli di questo ritorno è stato il sindaco Thomas Summerer, che ha condiviso alcune curiosità durante un’intervista su Rai Radio 1.

L’intervista del sindaco di Sesto Pusteria

Nel corso della trasmissione “Un Giorno da Pecora“, il sindaco Summerer ha parlato del tennista, sottolineando la sua popolarità e il legame con la comunità locale. Sinner è tornato a casa per un breve periodo, ma purtroppo il sindaco non è riuscito a incontrarlo. Ha ricordato con affetto l’ultima volta che si sono visti, quando Jannik si era recato dal veterinario con il suo gatto, utilizzando la Panda della madre. Questo aneddoto mette in luce il lato umano del campione, che non dimentica le sue radici e la sua vita quotidiana.

La pensione dei genitori e l’afflusso di turisti

I genitori di Jannik Sinner gestiscono una pensione accanto alla loro abitazione, che ha visto un incremento notevole di visitatori grazie alla notorietà del figlio. Il sindaco ha osservato come, fuori dalla struttura, ci sia sempre un gruppo di persone in attesa di avere un incontro ravvicinato con il giovane tennista. Molti turisti e fan sperano di scattare una foto con lui, dimostrando quanto Sinner sia diventato un simbolo per la comunità di Sesto Pusteria.

Idee per onorare Jannik Sinner

Durante l’intervista, il sindaco Summerer ha anche accennato alla possibilità di rendere omaggio a Jannik Sinner in modo ufficiale. Ha proposto di intitolargli una strada o una piazza, sottolineando che si dovrà attendere che il tennista concluda la sua carriera per procedere con tali iniziative. Inoltre, ha menzionato l’idea di erigere una statua in suo onore, evidenziando i vari modi in cui la comunità potrebbe celebrare i successi del giovane atleta. Queste proposte riflettono l’orgoglio della città per un cittadino che ha raggiunto traguardi significativi nel mondo del tennis.

Ultimo aggiornamento: sabato 14 giugno 2025, 11:16.

