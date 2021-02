Jane Fonda entra nel cast di “Luck”, nuovo film d’animazione di Skydance

L’attrice premio Oscar Jane Fonda si è unita al cast di “Luck”, il nuovo lungometraggio nato dalla partnership di contenuti appena annunciata tra Apple e Skydance Animation.

Jane Fonda sarà il Drago Fortunato in “Luck”

Jane Fonda, che ha una lunga relazione con Skydance Media come produttrice della sua serie Netflix “Grace and Frankie“, è a bordo per un ruolo chiave nel film d’animazione di Skydance “Luck”.

Il film ha come protagonista la ragazza più sfortunata al mondo che, dopo essere stata catapultata nel mondo della Buona e della Cattiva fortuna, deve allearsi con alcune creature magiche per scoprire una forza ancora più potente della fortuna.

“Luck” sarà diretto da Peggy Holmes e scritto da Kiel Murray (“Cars”).

Jane Fonda darà la voce al Drago, descritto come l’esuberante responsabile di Buona Fortuna e indiscusso essere antico, il più fortunato del reame. Il drago è elegante, alla moda e tanto convincente quanto potente.

Altre informazioni rispetto a “Luck”

Jane Fonda è il primo talento legato a un progetto di Skydance Animation da quando Emma Thompson ha lasciato il ruolo in “Luck” nel 2019. La Thompson ha contestato l’assunzione di John Lasseter da parte della società gestita da David Ellison, che aveva rassegnato le dimissioni alla Pixar a seguito di accuse di cattiva condotta.

Gli addetti ai lavori che hanno familiarità con il progetto hanno detto che la Fonda non ha sostituito la Thompson, ma che dà voce ad un nuovo personaggio, a seguito di una revisione della storia da parte di Lasseter, Holmes e Murray.

Lasseter, Ellison, Dana Goldberg e David Eisenmann stanno producendo il film per Skydance Animation.

Jane Fonda ha vinto due Oscar, sette Golden Globe, due BAFTA, un Emmy e ha ricevuto due nomination ai Tony.

Federica Contini

19/02/2021