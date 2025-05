Jamie Lee Curtis racconta il suo intervento di chirurgia plastica e il percorso verso la sobrietà

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jamie Lee Curtis ha recentemente condiviso dettagli intimi della sua vita in un’intervista a 60 Minutes, rivelando come un episodio legato alla sua carriera l’abbia spinta a sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica all’età di 25 anni. L’attrice Premio Oscar ha parlato di un’esperienza che l’ha segnata profondamente, legata a un rifiuto da parte di un direttore della fotografia che ha influenzato la sua percezione di sé e il suo approccio alla bellezza.

Il rifiuto e la decisione di sottoporsi a chirurgia plastica

Durante le riprese di “Perfect“, un film del 1985 diretto da James Bridges e interpretato da John Travolta, Jamie Lee Curtis ha vissuto un momento difficile. Il direttore della fotografia ha espresso la sua insoddisfazione riguardo al suo aspetto, rifiutandosi di riprenderla sul set. Curtis ha raccontato: “Mi disse: ‘Non la riprenderò oggi perché ha gli occhi gonfi'”. Questo commento l’ha colpita profondamente, portandola a prendere una decisione drastica. Subito dopo la fine delle riprese, ha scelto di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica, un passo che oggi considera un errore.

L’attrice ha spiegato che, a quell’età, non era pronta per una simile scelta. “Non è quello che si dovrebbe fare a 25 o 26 anni“, ha affermato. Il pentimento è arrivato rapidamente, e con il passare del tempo è diventato sempre più intenso. Curtis ha sottolineato che la sua esperienza l’ha portata a diventare un’attivista per l’accettazione della bellezza naturale, promuovendo il messaggio che ogni donna è bella e perfetta così come è.

La lotta con la dipendenza e il percorso verso la sobrietà

Oltre al rifiuto e all’intervento chirurgico, Jamie Lee Curtis ha affrontato anche una battaglia con la dipendenza. Dopo l’operazione, ha ricevuto antidolorifici e ha iniziato a sviluppare una dipendenza dagli oppiacei. “Ho bevuto un bel po’. Ero molto silenziosa e riservata”, ha confessato. Questa fase della sua vita è stata complessa e difficile, ma Curtis è riuscita a trovare la forza per affrontare i suoi demoni interiori.

Oggi, l’attrice è sobria da 26 anni e ha reso la sua esperienza un punto di forza. In un’intervista con Variety nel 2019, ha rivelato di portare la sua sobrietà con sé anche sui set cinematografici. Ha creato un ambiente di supporto, organizzando riunioni di recupero nella sua roulotte. “Ho messo un grande cartello vicino alla roulotte del catering con su scritto: ‘Riunione di recupero nella roulotte di Jamie ogni giorno'”, ha raccontato. Questo gesto ha dimostrato il suo impegno nel sostenere non solo se stessa, ma anche gli altri che potrebbero affrontare sfide simili.

L’impatto della sua esperienza sulla carriera e sulla vita personale

L’esperienza di Jamie Lee Curtis non ha solo influenzato la sua vita personale, ma ha anche avuto un impatto significativo sulla sua carriera. La sua apertura riguardo alle difficoltà affrontate ha ispirato molte persone, rendendola un simbolo di resilienza e autenticità. Curtis ha utilizzato la sua piattaforma per parlare di temi come l’accettazione di sé e la lotta contro gli stereotipi di bellezza imposti dalla società.

La sua evoluzione da attrice a sostenitrice della bellezza naturale e della sobrietà è un esempio di come le esperienze personali possano trasformarsi in messaggi di speranza per gli altri. Jamie Lee Curtis continua a lavorare nel mondo del cinema, ma ora lo fa con una nuova consapevolezza e un forte desiderio di promuovere valori positivi, sia per sé stessa che per le generazioni future.

