James McAvoy e Claire Foy protagonisti del film “My Son”

Il celebre protagonista di X-Men James McAvoy e l’attrice di “The Crown” Claire Foy saranno tra i protagonisti del lungometraggio “My Son”, versione inglese dell’omonimo thriller francese.

Al via il remake del film francese “Mon Garcon” con James McAvoy e Claire Foy

Sarà il regista francese Christian Carion a dirigere l’adattamento in lingua inglese per STXfilms del film francese “Mon Garcon” dopo aver precedentemente diretto il thriller francese originale con Guillaume Canet nei panni di un padre assente che fa di tutto per riavere il suo bambino, scomparso tra le montagne del su-est della Francia. La pellicola originale era stata presentata in Selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma 2017.

Il remake avrà dunque una trama molto simile, essendo sempre incentrato sulla figura del padre, interpretato qui da James McAvoy, le cui ricerche lo porteranno alla cittadina in cui vive l’ex-moglie (Claire Foy) nel tentativo di svelare il mistero.

Un uomo avvolto nel mistero

Carion applicherà lo stesso metodo usato nella versione originale francese, senza quindi fornire alcun copione a James McAvoy, che dovrà improvvisare di fronte alle situazioni che si snoderanno, istruito da una semplice conoscenza di base, a differenza del resto del cast “che avrà consapevolezza delle scene”. Questo stratagemma servirà per avvolgere ancor di più la figura dell’uomo in un’atmosfera di mistero.

“James farà davvero tutto il lavoro da detective sullo schermo, per aiutare a creare una tensione ancor più reale” ha commentato Adam Fogelson della STXfilms Motion Picture Group, la società che distribuirà la pellicola “E ci piace sostenere uno storytelling coraggioso e innovativo come quello di “My Son”, quindi non ci poteva essere scelta più entusiasmante e spettacolare di Claire per il film, che elettrizzerà sicuramente il pubblico”.

La produzione di “My Son” partirà a novembre, immersa nel fascino della magica Scozia.

Chiaretta Migliani Cavina

06/10/2020