James di Wessex: Il giovane nipote della regina Elisabetta che conquista il pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il giovane James di Wessex, nipote della defunta regina Elisabetta II, si sta facendo notare nel panorama reale britannico. A soli diciassette anni, il ragazzo ha già attirato l’attenzione dei royal addicted e dei fan, grazie alle sue rare apparizioni pubbliche. Recentemente, ha partecipato alla tradizionale messa di Pasqua nella cappella di San Giorgio a Windsor, insieme ai genitori, il duca Edoardo e la duchessa Sophie di Edimburgo. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i presenti, dimostrando che, nonostante la sua giovane età, James sta rapidamente guadagnando popolarità.

Un giovane reale in crescita

James di Wessex è nato il 17 dicembre 2007, e al momento della sua nascita occupava l’ottavo posto nella linea di successione al trono. Oggi, si trova al quattordicesimo posto, ma sembra che questo non lo preoccupi. Cresciuto in un ambiente di riservatezza, insieme alla sorella maggiore, Lady Louise Windsor, James vive nella residenza di famiglia a Bagshot Park, nel Surrey, a breve distanza da Windsor. Attualmente frequenta l’ultimo anno di liceo e, secondo quanto dichiarato dalla madre, né lui né la sorella sono particolarmente attratti dai social media.

Il giovane ha già dimostrato di avere una personalità affascinante e un forte legame con la sua famiglia, in particolare con la nonna, la regina Elisabetta II. La loro comune passione per la residenza di Balmoral e per la pesca a mosca ha contribuito a cementare questo legame. James ha ereditato l’amore per questo sport dalla bisnonna, la defunta Regina Madre, un fatto che ha colpito molto Sua Maestà.

Un impegno sociale precocemente avviato

Sebbene James e Lady Louise non partecipino frequentemente a eventi pubblici, hanno già avuto esperienze significative. Nel 2015, a soli sette e undici anni, hanno accompagnato i genitori in Sudafrica per visitare la Fondazione Ubunye, un’organizzazione no-profit sostenuta dalla duchessa Sophie. Durante questo viaggio, Sophie ha sottolineato l’importanza per i suoi figli di comprendere le realtà sociali e le necessità delle comunità locali, oltre a godere delle bellezze naturali del paese.

Nel 2020, James ha partecipato alla Great British Beach Clean, un’iniziativa della Marine Conservation Society, che si occupa della pulizia delle spiagge nel Regno Unito e in Irlanda del Nord. Questi impegni dimostrano che, nonostante la sua giovane età, James è già consapevole delle problematiche ambientali e sociali, un aspetto che potrebbe rivelarsi fondamentale nel suo futuro come membro della famiglia reale.

Il futuro di James e Lady Louise nella monarchia

Riguardo al futuro di James e Lady Louise all’interno della monarchia, i genitori mantengono un approccio cauto. La duchessa Sophie ha dichiarato al Sunday Times nel 2020 che desiderano educare i figli con la consapevolezza che, molto probabilmente, dovranno lavorare per vivere. Per questo motivo, hanno deciso di non utilizzare i titoli di Sua Altezza Reale per i loro figli. Sebbene James e Louise abbiano diritto a questi titoli al compimento dei diciotto anni, è improbabile che decidano di utilizzarli, seguendo l’esempio della sorella maggiore, che ha scelto di non farlo al raggiungimento della maggiore età.

In un contesto in cui la monarchia britannica sta affrontando sfide e cambiamenti, la figura di James di Wessex emerge come un simbolo di continuità e modernità. La sua crescita e le sue scelte future potrebbero influenzare non solo la sua vita personale, ma anche il modo in cui la famiglia reale si relaziona con il pubblico e affronta le questioni contemporanee.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!