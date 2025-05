Jacques e Gabriella di Monaco ricevono la Prima Comunione: un momento di festa per la famiglia reale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Prima Comunione di Jacques e Gabriella di Monaco, figli del principe Alberto e della principessa Charlène, ha rappresentato un evento significativo per la famiglia reale e per il Principato. La cerimonia si è svolta domenica 11 maggio e ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini, grazie anche alla condivisione di immagini sui social ufficiali del Principato. Le fotografie, scattate da Axel Bastello, mostrano i due principini in un momento di gioia, sia da soli che insieme ai genitori, davanti alla Cattedrale dell’Immacolata Concezione.

La celebrazione della Prima Comunione

La Prima Comunione è un rito religioso importante nella vita di ogni cattolico, e per Jacques e Gabriella, che hanno compiuto dieci anni lo scorso 10 dicembre, questo giorno ha avuto un significato particolare. La famiglia reale ha scelto di mantenere un profilo riservato durante la celebrazione, limitandosi a condividere le immagini e un messaggio di congratulazioni sui social. Nella didascalia, si legge: «In questo giorno della Prima Comunione, porgiamo le nostre più sincere congratulazioni al principe ereditario Jacques e alla principessa Gabriella che hanno ricevuto questo sacramento con fede e impegno». Questo messaggio sottolinea l’importanza del sacramento e il legame con la tradizione religiosa della famiglia.

Jacques e Gabriella: i gemelli della casa reale

Jacques e Gabriella di Monaco sono la prima coppia di gemelli nella storia della casa reale. Dopo una primissima infanzia lontana dai riflettori, i due bambini stanno gradualmente prendendo parte a eventi pubblici e ufficiali, accompagnando i genitori in diverse occasioni. Questa evoluzione è stata commentata dal principe Alberto, che in un’intervista a People ha affermato: «Devono abituarsi». Le parole del principe evidenziano la consapevolezza della famiglia riguardo al futuro ruolo dei bambini nel Principato.

Il futuro dei principini di Monaco

Il futuro di Jacques e Gabriella è già delineato da un contesto di responsabilità e impegni. Jacques, in quanto principe ereditario, è destinato a succedere al trono di Monaco, mentre Gabriella potrebbe assumere ruoli di supporto simili a quelli che ha ricoperto Carolina di Monaco. Sebbene questi incarichi siano ancora lontani, la famiglia sta già preparando i bambini a un percorso che li porterà a diventare figure pubbliche di riferimento per il Principato. La loro crescita e il loro sviluppo personale saranno seguiti con attenzione, sia dalla famiglia che dai cittadini, che vedono in loro il futuro della monarchia monegasca.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!