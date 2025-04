Jacqueline Luna Di Giacomo diventa zia: la sorella Rebecca Jewel Manenti in attesa del primo figlio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La gioia di una nuova vita si fa sentire in casa Di Giacomo, con Jacqueline Luna che, a pochi mesi dalla nascita del suo primo figlio Enea, si prepara a diventare zia. La notizia della gravidanza di Rebecca Jewel Manenti, sorella maggiore di Jacqueline e figlia della celebre Heather Parisi, ha suscitato entusiasmo tra i fan e sui social media. Le immagini condivise da Rebecca sul suo profilo Instagram mostrano un pancione già evidente, confermando l’attesa di un nuovo membro della famiglia.

La gioia di diventare zia

Jacqueline Luna Di Giacomo, nata il 30 novembre 2024, ha accolto con entusiasmo la notizia della gravidanza della sorella. Con un post su Instagram, ha espresso la sua felicità: “La prima Pasqua con… Sole. Mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. La vita è bella bella bella bella davvero!”. Questo momento di condivisione tra le due sorelle segna un importante capitolo nelle loro vite, evidenziando il legame speciale che le unisce nonostante le difficoltà del passato.

Le due giovani donne, pur avendo avuto un’infanzia segnata da una situazione familiare complessa, hanno sempre trovato conforto l’una nell’altra. Rebecca ha sostenuto Jacqueline durante la gravidanza e ha volato a New York per assistere alla nascita di Enea, che ha così ottenuto la doppia cittadinanza. Questo gesto dimostra quanto siano forti i legami familiari, nonostante le sfide che hanno affrontato.

Chi è Rebecca Jewel Manenti

Rebecca Jewel Manenti, nata nel 1994 dall’unione tra Heather Parisi e Giorgio Manenti, ha scelto un percorso professionale lontano dal mondo dello spettacolo. Oggi è una dentista affermata, un traguardo che ha raggiunto grazie a anni di studio e dedizione. Cresciuta a Hong Kong fino all’età di 17 anni, Rebecca ha poi deciso di tornare in Italia per vivere con il padre. La sua infanzia è stata caratterizzata da un forte legame con la madre, come testimoniato dalle parole di Heather: “Quando è nata, Rebecca era la mia anima. Ho allattato per 15, 16 mesi e me la portavo ovunque”.

Heather ha sempre cercato di bilanciare la carriera con la maternità, e oggi si dice orgogliosa del percorso intrapreso dalla figlia. Nonostante la distanza che le separa, il loro rapporto è caratterizzato da una profonda complicità. Heather ha dichiarato di essere felice per la gravidanza di Jacqueline e ha espresso il desiderio di conoscere il nipote, sottolineando che la qualità del tempo trascorso insieme è più importante della quantità.

La vita privata e le relazioni familiari

Rebecca Jewel Manenti ha scelto di mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori. La sua carriera come dentista la tiene occupata, ma non manca di dedicare tempo alla famiglia. Nonostante la distanza fisica, tra lei e le sorelle c’è un forte legame che si manifesta nei momenti di condivisione. La gravidanza di Jacqueline ha portato una nuova dimensione nelle loro vite, creando un’atmosfera di attesa e gioia.

Heather ha parlato raramente del suo rapporto con le figlie, ma ha sempre mostrato un amore incondizionato. Riguardo alla distanza che le separa, ha affermato: “Non è la quantità, è la qualità che conta”. Questo approccio riflette una consapevolezza matura delle dinamiche familiari, specialmente in situazioni in cui le separazioni possono complicare i rapporti.

Rebecca, attualmente in attesa di un bambino, ha scelto di non rivelare dettagli sulla gravidanza, ma le voci suggeriscono che potrebbe essere in attesa di una bambina. La sua riservatezza è un tratto distintivo della sua personalità, che preferisce mantenere la propria vita privata lontana dai media.

