Jacqueline Di Giacomo: La Compagna di Ultimo Torna a Cavalcare Dopo il Parto

Jacqueline Luna Di Giacomo, nota per la sua relazione con il cantautore Ultimo, ha condiviso momenti di pura gioia mentre torna a cavalcare dopo la nascita del suo bambino, Enea, avvenuta il 30 novembre scorso a New York. La giovane madre, 25 anni, ha postato un video sui social, mostrando il suo entusiasmo e la sua vitalità mentre cavalca in aperta campagna, dimostrando che la maternità non le ha fatto perdere il suo spirito avventuroso.

Un ritorno al galoppo

In una giornata calda e soleggiata a Roma, Jacqueline ha deciso di tornare in sella, indossando un cappello Stetson in paglia e un outfit informale composto da leggings scuri e un abitino bianco. La scelta di abbigliamento riflette la sua personalità spensierata e il suo amore per la vita all’aria aperta. Con il vento tra i capelli e il sorriso sul volto, la giovane madre ha cavalcato insieme a un gruppo di amici, godendo di ogni attimo trascorso in mezzo alla natura. La sua passione per l’equitazione è evidente, e lei stessa la definisce come la sua “kinda therapy”, un modo per ricaricare le energie e sentirsi viva.

La vita da mamma e le risate sui social

Jacqueline ha condiviso il suo viaggio di maternità con i suoi follower, che non hanno mancato di commentare con ironia le sue avventure. Tra le battute più divertenti, spicca quella che la descrive mentre allatta, definendo il suo latte come “latte shekerato”. Questo scambio di battute dimostra non solo il suo spirito giocoso, ma anche la sua capacità di affrontare la maternità con leggerezza e umorismo. Nonostante le sfide che comporta essere una giovane madre, Jacqueline riesce a mantenere un equilibrio tra la sua vita personale e le sue passioni.

Un legame speciale con Enea e Ultimo

Dopo una giornata di cavalcate, Jacqueline ha fatto ritorno alla scuderia per prendersi cura del suo cavallo e, naturalmente, per tornare dal suo piccolo Enea. La giovane madre ha chiarito che la sua passeggiata a cavallo è stata un momento “last minute”, ma fondamentale per il suo benessere. La sua vita è ora un delicato equilibrio tra le esigenze di una madre e il supporto al suo compagno, Ultimo, che si prepara a partire per il tour il 29 giugno. La presenza di Jacqueline accanto a lui è un simbolo di sostegno e affetto, rendendo la loro relazione ancora più forte.

Jacqueline Di Giacomo continua a dimostrare che la maternità può essere vissuta con gioia e spensieratezza, e che le passioni personali possono coesistere con le responsabilità familiari. La sua storia è un esempio di come si possa trovare felicità anche nei momenti più semplici, come una passeggiata a cavallo in campagna.

