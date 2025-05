Jacopo Sol racconta l’amore per Francesca Bosco a Verissimo: “Con lei sono felice”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il giovane cantante Jacopo Sol, recentemente eliminato dalla settima puntata del serale di Amici 24, ha condiviso la sua esperienza e i suoi sentimenti durante un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. La sua partecipazione al programma ha segnato un’importante tappa nella sua vita, sia professionale che personale, e ora, tornato alla quotidianità, riflette su quanto vissuto e sul suo rapporto con la ballerina Francesca Bosco.

Il ritorno alla vita quotidiana

Jacopo Sol, 22 anni, ha descritto il suo rientro nella vita di tutti i giorni come un’esperienza strana e surreale. “Rivedere il mondo reale, dormire nel proprio letto e vagare senza una meta è un’emozione particolare”, ha dichiarato. Nonostante la difficoltà di adattarsi nuovamente alla routine, il cantante ha espresso la sua felicità per il calore ricevuto dal pubblico, sottolineando quanto sia importante per lui il contatto con le persone che hanno seguito il programma. “Sto bene e sono contento di sentire il supporto di chi ha visto il mio percorso”, ha aggiunto.

Riflettendo su ciò che ha vissuto all’interno del talent show, Jacopo ha rivelato di aver scoperto lati di sé che non conosceva. “Mettendoti in situazioni nuove, ti rendi conto di aspetti della tua personalità che non avevi mai esplorato”, ha spiegato. Questa consapevolezza lo ha reso più sicuro di sé e ha contribuito a una crescita personale significativa.

La passione per la musica

La carriera musicale di Jacopo Sol è iniziata in tenera età, quando ha preso in mano la chitarra per la prima volta. “Il primo accordo che ho imparato è stato il Sol, da qui il mio nome d’arte”, ha raccontato. La musica è sempre stata una parte fondamentale della sua vita, ma Jacopo ha anche voluto garantire un futuro sicuro, studiando e creando un piano B.

La sua partecipazione ad Amici è stata un’opportunità inaspettata. “I miei genitori non sapevano nulla della mia audizione. Mio padre ha scoperto che ero entrato nel programma solo quando mi ha visto in televisione”, ha rivelato. Questa attitudine di mantenere le cose per sé fino a quando non è certo del risultato finale ha caratterizzato il suo approccio alla musica e alla vita.

L’importanza della famiglia

Jacopo ha parlato del supporto che ha ricevuto dalla sua famiglia dopo la sua uscita dal programma. “Sento tanto il loro affetto e, anche se non li ho potuti vedere subito, ho parlato con mia madre e poi con mio padre”, ha detto. La gioia e l’orgoglio dei suoi familiari sono stati evidenti, e Jacopo ha espresso la sua gratitudine per averli al suo fianco durante questo percorso. “Ho sognato e loro hanno sognato insieme a me”, ha concluso, sottolineando l’importanza del legame familiare nella sua vita.

L’amore per Francesca Bosco

Infine, Jacopo ha condiviso dettagli sulla sua relazione con Francesca Bosco, ballerina conosciuta all’interno di Amici. “Siamo insieme adesso e mi sento davvero felice”, ha affermato. Dopo la sua eliminazione, Jacopo ha invitato Francesca a Milano, dove hanno potuto approfondire la loro conoscenza. “Mi ha fatto sentire capito fin dall’inizio. Ci siamo proprio trovati”, ha dichiarato, esprimendo la sua soddisfazione per come sta evolvendo la loro storia d’amore. Con ottimismo, ha aggiunto che ci sono buone prospettive per il futuro della loro relazione, lasciando intendere che entrambi sono pronti a scoprire cosa riserverà il domani.

