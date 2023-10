Jackie Brown: ecco una delle scene più memorabili, caratterizzata anche da un doppiaggio da urlo

Jackie Brown è un film del 1997 scritto e diretto da Quentin Tarantino, tratto dal romanzo Punch al rum (Rum Punch) di Elmore Leonard. Nel film sono riscontrabili diversi marchi di fabbrica del regista: la visuale dal bagagliaio dell’auto, usata in tutti i suoi film sino ad ora e la visuale dagli occhi della vittima. Robert De Niro avrebbe voluto interpretare Max Cherry ma Tarantino aveva già assegnato la parte a Robert Forster. Pur di lavorare con il regista, De Niro ha accettato il ruolo di Louis. Samuel L. Jackson dichiarò di ritenere Jackie Brown il miglior film di Quentin Tarantino. Agli Oscar del 1998, Robert Forster fu candidato come Miglior attore non protagonista. La statuetta, tuttavia, andò a Robin Williams per Will Hunting- Genio ribelle. Il cast è composto oltre ai già citati attori anche da Pam Grier, Bridget Fonda, Michael Keaton e Chris Tucker.

Jackie Brown, la trama

Jackie Brown non è soddisfatta del suo striminzito stipendio da hostess e contrabbanda denaro sporco per Ordell Robbie, un mercante d’armi tanto dal carattere stravagante. Ad aiutarla vi sono la bionda Melanie e l’imbranato Louis Gara. Un giorno Ordell riceve una telefonata dal carcere nel quale è rinchiuso uno dei suoi uomini, Beaumont, che gli chiede di farlo uscire. Ordell ingaggia Max Cherry, un garante di cauzioni, per far uscire il prigioniero: il suo obiettivo è quello di eliminarlo per timore che quest’ultimo spifferi segreti scottanti.

La famosa scena del film

Jackie Brown è certamente una delle pellicole più interessanti di Tarantino, seppur all’epoca non ottenne lo stesso consenso dell’opera precedente. In questa scena il povero Louis (interpretato da Robert De Niro) reagisce in modo scomposto all’insopportabile Melanie (interpretata da Bridget Fonda) e al suo continuo blaterare. Un momento memorabile. Qui di seguito la famosa scena del film “Jackie Brown“.