Iva Zanicchi racconta il suo intervento al naso e i ricordi di un amore duraturo

La celebre cantante Iva Zanicchi ha recentemente condiviso dettagli intimi della sua vita personale e professionale durante un’intervista nel programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. In particolare, ha parlato dell’operazione al naso che ha subito a 40 anni e del suo pentimento, rivelando anche aneddoti sul suo primo amore e sulla sua vita sentimentale. Queste confessioni offrono uno spaccato della sua vita, tra successi musicali e relazioni significative.

L’operazione al naso: un pentimento sincero

Iva Zanicchi ha affrontato con sincerità il tema della chirurgia estetica, raccontando di aver deciso di rifarsi il naso all’età di 40 anni. Durante l’intervista, ha spiegato che non le piaceva il suo naso “importante” e che, spinta da questa insoddisfazione, ha scelto di sottoporsi a un intervento. Tuttavia, con il passare del tempo, ha iniziato a riconsiderare la sua decisione. «Sono stata una stupida. Più tardi me ne sono pentita», ha affermato, rivelando che il suo papà non le ha parlato per mesi dopo aver scoperto l’operazione. La reazione del padre, che considerava il naso di Iva un “marchio di famiglia”, ha segnato profondamente la cantante.

Zanicchi ha sottolineato che, nonostante il risultato estetico fosse soddisfacente, la perdita della sua originalità le ha lasciato un senso di vuoto. Ha dichiarato: «Mi sono pentita di essermi rifatta il naso, una sciocchezza perché non è cambiato nulla, brutta ero e brutta sono». Queste parole rivelano una riflessione profonda sulla bellezza e sull’accettazione di sé, un tema che risuona con molte persone che si trovano ad affrontare simili dilemmi.

I primi amori e la vita sentimentale di Iva

Iva Zanicchi ha condiviso anche ricordi della sua infanzia e dei suoi primi amori, descrivendo un periodo felice ma caratterizzato da una certa timidezza. Ha raccontato di aver avuto il suo primo amore a 27 anni, definendosi “un po’ tarda”. I suoi ricordi di gioventù includono momenti di catechismo, durante i quali un prete le parlava di questioni amorose che lei non riusciva a comprendere appieno. Questo periodo di scoperta si è poi trasformato quando si è trasferita a Milano per lavoro.

A Milano, Iva ha incontrato un uomo che sarebbe diventato suo marito, un incontro che ha segnato una svolta nella sua vita. Ha rivelato di essere stata vergine fino a 26 anni e di aver ricevuto molte attenzioni da corteggiatori, tra cui nomi illustri come Frank Sinatra e Richard Burton. Nonostante le proposte, ha sempre mantenuto la sua integrità, affermando di non aver mai tradito.

L’amore per Fausto Pinna e il legame speciale

Il legame di Iva Zanicchi con il marito Fausto Pinna, affettuosamente chiamato Pippi, è un tema centrale della sua vita. La cantante ha parlato con affetto del loro rapporto, evidenziando quanto l’amore sia importante. «Dateci dentro perché l’amore è la cosa più bella al mondo», ha esortato, sottolineando il valore delle relazioni autentiche.

Un episodio curioso che ha condiviso riguarda un evento a Sanremo, dove le è stato tolto l’orologio di Fausto, poiché era un brand riconoscibile. Questo aneddoto mette in luce non solo il suo legame con il marito, ma anche le stranezze del mondo dello spettacolo. La vita di Iva Zanicchi, ricca di esperienze e incontri, continua a ispirare e a far riflettere su temi universali come l’amore, l’accettazione di sé e la bellezza della vita.

Ultimo aggiornamento: lunedì 12 maggio 2025, 18:46.

