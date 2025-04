Iva Zanicchi a Verissimo: tra ricordi, fede e un incontro memorabile con Papa Francesco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Iva Zanicchi, icona della musica italiana, ha incantato il pubblico di Verissimo con una serie di racconti toccanti e divertenti. Ospite di Silvia Toffanin, la cantante ha condiviso momenti significativi della sua vita, dall’amore per il compagno scomparso Fausto Pinna a un incontro indimenticabile con Papa Francesco. Con la sua personalità vivace e la capacità di alternare risate a momenti di profonda emozione, Zanicchi ha dimostrato ancora una volta perché è una delle figure più amate dello spettacolo italiano.

Un amore eterno: il ricordo di Fausto Pinna

Nel corso dell’intervista, Iva Zanicchi ha parlato con grande affetto del suo compagno Fausto Pinna, venuto a mancare lo scorso anno. La cantante ha rivelato che, nonostante la sua assenza, sente ancora la sua presenza. “Lo sogno poco, ma quando succede, è come se lui volesse comunicarmi qualcosa”, ha spiegato. Ha raccontato un episodio in cui, dopo aver ricevuto un messaggio dal compagno, si è recata al cimitero per sentirsi più vicina a lui. “Una volta mi ha detto che non mi stavo comportando bene e sono corsa al cimitero il giorno dopo”, ha confidato.

Zanicchi ha descritto il loro legame come un amore profondo e rispettoso, sottolineando che in quarant’anni di relazione non ci sono stati tradimenti. “Avevamo deciso di sposarci, ma è arrivato tutto troppo tardi”, ha aggiunto, mostrando un sorriso che tradiva nostalgia e affetto. La sua testimonianza mette in luce un amore che trascende il tempo e la distanza, un legame che continua a vivere nei ricordi e nei sogni.

La fede semplice e il legame con le nonne

Un altro tema centrale dell’intervista è stato il rapporto di Iva Zanicchi con la fede. La cantante ha condiviso come la sua religiosità sia stata influenzata dall’esempio delle sue nonne. “La mia è una religiosità umile, semplice. Prego la mia bisnonna, che secondo me è morta in odore di santità”, ha dichiarato. Questo legame con le figure femminili della sua vita ha contribuito a formare la sua visione spirituale, caratterizzata da una fede genuina e profonda.

Zanicchi ha anche parlato del desiderio di compiere un pellegrinaggio a Lourdes, non per chiedere miracoli, ma per rafforzare la sua fede nei momenti difficili. La sua testimonianza evidenzia come la spiritualità possa essere un faro di speranza e conforto, soprattutto nei periodi di incertezza e dolore.

Un incontro divertente con Papa Francesco

Uno dei momenti più esilaranti dell’intervista è stato il racconto dell’incontro di Iva Zanicchi con Papa Francesco. Invitata a un concerto di Natale organizzato da Mediaset, la cantante ha avuto l’opportunità di incontrare il Pontefice. “Ci avevano detto di non stringergli la mano, ma non ce l’ho fatta. Mi sono presentata: ‘Sono Iva Zanicchi, una vecchia cantante italiana’, e lui subito: ‘Vecchia no!’”, ha raccontato con un sorriso.

Zanicchi ha anche condiviso un episodio curioso legato a una gaffe del Papa. Due anni prima, in un’intervista in Spagna, Francesco aveva erroneamente attribuito la canzone “Zingara” a Mina. Quando Iva si è presentata, ha colto l’occasione per correggerlo: “Santo Padre, la zingara sono io!”. La reazione del Papa è stata di risate e affetto, un momento che la cantante ha custodito con tenerezza. Questo episodio non solo mette in luce la spontaneità di Zanicchi, ma anche la sua capacità di creare un legame umano e sincero, anche in situazioni formali.

L’intervista a Verissimo ha offerto uno sguardo autentico sulla vita di Iva Zanicchi, rivelando la sua umanità e il suo spirito vivace, elementi che la rendono un personaggio unico nel panorama musicale italiano.

