Iva Zanicchi: a 85 anni l’artista lancia il nuovo singolo “Dolce far niente” il 2 maggio

Iva Zanicchi, celebre cantante e icona della musica italiana, si prepara a presentare il suo nuovo singolo “Dolce far niente“, in uscita il 2 maggio. A 85 anni, Zanicchi continua a sorprendere il pubblico con la sua energia e passione per la musica. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha condiviso aneddoti della sua lunga carriera e ha parlato di aspetti personali che l’hanno segnata nel corso degli anni.

Il nuovo singolo “Dolce far niente“

“Dolce far niente” non è semplicemente un invito all’inattività, ma piuttosto un inno alla vita e alla realizzazione dei propri sogni. La canzone unisce melodie classiche a sonorità contemporanee, creando un’atmosfera nostalgica e piena di speranza. Zanicchi ha descritto il brano come una celebrazione della vita, con riferimenti alla “dolce vita” felliniana e immagini evocative di mare e spiaggia. Durante l’intervista, ha affermato: “È un brano con un testo in cui mi rispecchio perché parla dei ricordi dolci, belli, di una vita, che può essere anche ieri l’altro. È una canzone piena di speranza, di amore, di riflessioni, un po’ da dolce vita felliniana. Parla di spiaggia, di mare, è sicuramente una bella canzone estiva”. Queste parole mostrano come la musica di Zanicchi continui a riflettere le esperienze e le emozioni che ha vissuto nel corso della sua vita.

Ricordi di Fausto Pinna e il primo matrimonio

Nel corso dell’intervista, Zanicchi ha toccato anche il tema della sua vita privata, esprimendo un profondo senso di mancanza per il suo secondo marito, Fausto Pinna, scomparso nell’agosto dell’anno precedente. Ha descritto la loro relazione come una simbiosi di gioia e risate, evidenziando quanto l’umorismo sia fondamentale in una relazione duratura. Riguardo al suo primo matrimonio, la cantante ha rivelato di aver tradito il marito, aggiungendo con una punta di ironia di essersi sposata vergine a 27 anni e di aver “recuperato” successivamente. Queste riflessioni rivelano un lato più intimo e umano della cantante, che non teme di condividere le sue esperienze personali con il pubblico.

Riflessioni sulla carriera e la politica

Zanicchi ha anche colto l’occasione per riflettere sulla sua carriera musicale, ammettendo di aver commesso errori artistici nel corso degli anni. Ha dichiarato: “Io credo di essere la cantante che ha fatto più errori nella sua vita, artisticamente parlando. Ho fatto di tutto e di più. Soltanto che la gente, non so perché, mi ama lo stesso”. Ha parlato della sua capacità di alternare generi musicali diversi, da quelli più sofisticati a canzoni per bambini, riconoscendo che a volte avrebbe dovuto essere più coerente nelle sue scelte artistiche. A chiusura dell’intervista, Zanicchi ha menzionato la sua esperienza in politica, considerandola un errore, e ha sottolineato le difficoltà nel far dimenticare al pubblico tale scelta. Queste dichiarazioni offrono uno spaccato della sua carriera, evidenziando come l’artista continui a essere un personaggio complesso e affascinante nel panorama musicale italiano.

