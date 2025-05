Isola dei Famosi: Lorenzo Tano racconta la sua esperienza e un curioso episodio con un granchio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’edizione attuale de L’Isola dei Famosi ha visto alti e bassi, con un’attenzione particolare ai ritiri e ai nuovi ingressi. Nonostante le aspettative, i risultati auditel non sono stati soddisfacenti. Tra i concorrenti, Lorenzo Tano, figlio del noto attore Rocco Siffredi, è stato il primo a lasciare il programma, un evento che ha sorpreso molti, considerando la sua motivazione a vivere l’esperienza.

L’eliminazione di Lorenzo Tano e le sue aspettative

Lorenzo Tano, il primo concorrente eliminato dal televoto, ha vissuto un’esperienza che desiderava fortemente, ispirato dal percorso del padre, che partecipò a L’Isola dei Famosi dieci anni fa. In un’intervista a TvBlog, Tano ha spiegato che per lui era un’opportunità unica per comprendere meglio l’esperienza di Rocco Siffredi. Nonostante le aspettative di familiari e amici sulla sua resistenza, Lorenzo ha abbandonato il reality dopo solo una settimana.

Ha dichiarato: “Mi ero preparato per affrontare tutto e non ho sofferto. Avrei potuto rimanere più a lungo, e come ha detto Paolo Vallesi, ho vissuto questa esperienza come una vacanza”. La sua eliminazione ha colto di sorpresa molti, dato il suo spirito combattivo e la preparazione mentale.

I momenti difficili e l’episodio del granchio

Lorenzo ha rivelato che i primi giorni sull’isola non sono stati facili. In particolare, ha vissuto un momento di crisi verso il terzo o quarto giorno, quando ha avvertito un forte mal di testa e tachicardia a causa della mancanza di zuccheri. Tuttavia, ha sottolineato che, a parte quel momento, ha trascorso il resto del tempo senza patire la fame.

Un episodio curioso che ha raccontato riguarda un altro concorrente, Angelo Famao, che ha scoperto di avere un granchio nell’intimo durante la prima notte. Lorenzo ha aggiunto che anche lui ha avuto un’esperienza simile, con un granchio che si è arrampicato sul suo mento. “Al di là di questo, per me è stato tutto abbastanza tranquillo”, ha commentato, evidenziando come altri concorrenti abbiano sofferto la fame fin dal primo giorno.

La delusione per il ritiro di Spadino Tano

Un altro tema toccato da Lorenzo è stato il ritiro di Spadino Tano, un evento che lo ha rattristato. “Mi ha deluso sapere che Spadino, colui che mi ha eliminato, ha deciso di ritirarsi. Essere eliminato e poi scoprire che altri concorrenti si ritirano subito dopo fa male, perché questa era un’esperienza che desideravo davvero vivere”, ha spiegato.

Lorenzo ha anche parlato della sua relazione con la fidanzata Lucrezia Lando, sottolineando che, sebbene non abbia sofferto molto per la lontananza, Lucrezia ha vissuto la situazione in modo diverso. “Lei ha provato più sofferenza, come se ci fosse stata una rottura. Ha perso peso, mentre io ero mentalmente preparato per stare lontano”, ha detto.

L’incontro con Lucrezia e il futuro dopo l’Isola

Lorenzo ha conosciuto Lucrezia Lando durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove è sbocciato il loro amore. Ha raccontato che l’esperienza in Rai è stata positiva, permettendogli di presentarsi con il suo vero cognome, senza il peso del “figlio d’arte”. “Molti non sapevano inizialmente chi fossi, ma ho vissuto tutto con tranquillità, dato che mio padre è molto amato”, ha affermato.

Ora, dopo aver messo in pausa diversi progetti a causa della sua avventura in Honduras, Lorenzo è pronto a riprendere in mano la sua carriera. La sua esperienza sull’isola, sebbene breve, ha lasciato un segno significativo, e il giovane è determinato a utilizzare questa opportunità per avviare nuovi progetti.

