Isola dei Famosi: Ahlam El Brinis e Jasmin Salvati tra i nuovi arrivi in Honduras

L’Isola dei Famosi si prepara a una nuova fase con l’arrivo di due nuove concorrenti, Ahlam El Brinis e Jasmin Salvati. La quarta puntata del reality, prevista per mercoledì 28 maggio 2025 su Canale 5, segnerà un’importante svolta nel programma, dopo il ritiro di diversi naufraghi. La conduttrice Veronica Gentili avrà il compito di accogliere le nuove partecipanti, pronte a mettersi alla prova in un contesto di sfide e avventure.

Chi è Ahlam El Brinis

Ahlam El Brinis, nata nel 1996 a Padova, è una modella italo-marocchina che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a Miss Italia nel 2015, dove ha conquistato il titolo di Miss Eleganza Friuli-Venezia Giulia. Questo evento ha segnato il suo ingresso nel panorama televisivo, ma non è stata l’unica esperienza significativa della sua carriera. Dopo il concorso di bellezza, Ahlam ha fatto parte del corpo di ballo del programma comico Colorado e ha partecipato a diverse trasmissioni su SportItalia, ampliando così la sua visibilità e il suo bagaglio di esperienze.

La vita personale di Ahlam ha attirato l’attenzione dei media, in particolare la sua relazione con lo chef Simone Rugiati, ex concorrente dell’Isola dei Famosi. La loro storia ha suscitato curiosità, contribuendo a far conoscere meglio la modella al grande pubblico. Ahlam è attiva sui social media, dove conta oltre 300.000 follower su Instagram, un numero che testimonia il suo crescente seguito e l’interesse nei suoi confronti.

Le sfide della fama e i commenti sui social

Ahlam ha affrontato anche le difficoltà legate alla fama e alla visibilità sui social network. Nel 2018, in un’intervista a Radio 24, ha condiviso le sue esperienze riguardo ai commenti negativi ricevuti, sia da parte di italiani che di persone di religione musulmana. La modella ha sottolineato come, nonostante le critiche, continui a seguire la sua passione per la danza e la moda, senza lasciarsi influenzare dalle opinioni altrui.

“Nel 2015 ho partecipato a Miss Italia e da allora vengo tartassata da commenti negativi, perché ballo e mi vesto all’occidentale. Alla fine sono semplicemente commenti dietro a un computer. Dietro a una tastiera sono tutti leoni perché si sentono liberi e potenti, quindi i commenti via web non mi feriscono più di tanto,” ha dichiarato Ahlam, evidenziando la sua resilienza e la determinazione a vivere secondo le proprie scelte. La modella ha anche affermato che “la fede è nei cuori, non nei vestiti”, un messaggio che riflette la sua visione personale e la sua capacità di affrontare le critiche con positività.

L’Isola dei Famosi: un nuovo inizio per Ahlam e Jasmin

Con l’arrivo di Ahlam El Brinis e Jasmin Salvati, l’Isola dei Famosi si prepara a un nuovo capitolo. Le due concorrenti porteranno sicuramente nuove dinamiche e sfide all’interno del reality, arricchendo l’esperienza per il pubblico e per gli altri naufraghi. La presenza di Ahlam, con la sua storia e il suo background, potrebbe offrire spunti interessanti e momenti di confronto, sia per il pubblico che per i partecipanti.

La quarta puntata del programma, in onda il 28 maggio, promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena, mentre i telespettatori attendono di scoprire come si integreranno le nuove arrivate nel gruppo già presente. Con il ritiro di alcuni naufraghi, l’Isola dei Famosi si rinnova, e l’attenzione è ora rivolta a queste due nuove concorrenti, pronte a mettersi alla prova in un ambiente competitivo e avventuroso.

