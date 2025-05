Isola dei Famosi: Abbandoni e Novità Nella Prima Fase del Reality

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Isola dei Famosi ha aperto i battenti da poche settimane, ma già si registrano le prime defezioni tra i concorrenti. Nella puntata del daytime trasmessa su Canale 5, è stata comunicata la decisione di due partecipanti di lasciare il programma. In particolare, Angelo Famao e Leonardo Brum hanno scelto di tornare a casa, portando a un annullamento del televoto previsto per il loro ballottaggio. Scopriamo i motivi che hanno spinto i naufraghi a questa scelta.

Angelo Famao e Leonardo Brum: Le Ragioni dell’Abbandono

Durante la puntata del daytime dell’Isola dei Famosi, andata in onda oggi alle 13.40 su Canale 5, è stata annunciata l’uscita di due concorrenti: il cantante neomelodico Angelo Famao e il modello brasiliano Leonardo Brum. Entrambi avevano manifestato l’intenzione di ritirarsi dal gioco già nei giorni precedenti, ma avevano deciso di rimanere dopo aver ricevuto una seconda possibilità. Tuttavia, alla fine hanno optato per lasciare il reality.

Leonardo Brum ha spiegato di non sentirsi a proprio agio sull’isola e di avere bisogno di un momento per riflettere su sé stesso. Ha dichiarato di preferire tornare a casa piuttosto che continuare nel gioco. Anche Angelo Famao ha condiviso sentimenti simili, affermando di aver deciso di abbandonare il programma nonostante avesse promesso a sé stesso e agli altri di rimanere più a lungo. Così, per entrambi, la loro avventura in Honduras si conclude qui.

Annullamento del Televoto e Nuove Dinamiche

L’abbandono di Leonardo Brum ha portato all’annullamento del televoto, poiché il modello si trovava in ballottaggio la settimana scorsa. Tutti coloro che avevano espresso la propria preferenza attraverso il voto verranno rimborsati. In seguito, verrà avviato un nuovo televoto per determinare quale concorrente dovrà lasciare il programma tra quelli attualmente in ballottaggio.

In aggiunta, si segnala che un’altra concorrente, l’ex tennista Camila Giorgi, ha temporaneamente lasciato il gioco per sottoporsi a degli accertamenti. Tuttavia, le informazioni indicano che dovrebbe rientrare in gara a breve. La situazione all’interno del reality si fa sempre più interessante, con colpi di scena che potrebbero cambiare le dinamiche del gioco nelle prossime settimane.

