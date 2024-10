Isabella Rossellini festeggia il matrimonio del figlio Roberto: gioia e famiglia in primo piano

L’attrice Isabella Rossellini, icona del cinema internazionale e figura di spicco nella cultura contemporanea, ha condiviso sui suoi social l’emozione per il matrimonio del suo amato figlio Roberto. La cerimonia, che ha avuto luogo nella pittoresca cornice di Mama Farm, la tenuta di campagna di famiglia, ha celebrato un evento che unisce tradizione, amore e legami familiari.

La cerimonia a Mama Farm

Mama Farm, situata a Brookhaven, è il luogo che ha visto la celebrazione delle nozze di Roberto Rossellini e Kirsten Tanjutco. Con un’atmosfera incantevole e un giardino curato nei minimi dettagli, la location ha offerto lo scenario perfetto per un matrimonio all’aperto. Isabella Rossellini, orgogliosa madre, ha condiviso due toccanti fotografie della cerimonia su Instagram, testimonianza di un momento particolarmente significativo per la famiglia.

Nel suo post, l’attrice ha commentato: “Mio figlio Roberto e Kirsten si sono appena sposati nella nostra amata Mama Farm”, sottolineando l’importanza di questo luogo per la sua famiglia. A contribuire alla fortuna della location è anche Elettra Wiedemann, la primogenita di Rossellini, che gestisce la tenuta. Elettra, top model di successo e figlia del manager Jonathan Wiedemann, gioca un ruolo cruciale nell’amministrazione e nella cura di Mama Farm, rendendola una parte vivente della storia familiare.

La famiglia Rossellini e i valori dell’adozione

Isabella Rossellini ha adottato Roberto nel 1993, un gesto che per lei ha significato molto più di una semplice forma legale di genitorialità. L’attrice ha sempre sostenuto che, per lei, Roberto è suo figlio in ogni senso, senza necessità di definizioni annesse all’adozione. Nel 2018, durante una presenza negli studi di Domenica In, Rossellini espresse chiaramente il suo punto di vista, affermando che l’etichetta di “figlio adottivo” non rappresenta il legame d’amore tra loro. Questo attaccamento profondo e autentico si riflette anche nel supporto che Isabella offre al suo “figlio” in momenti così significativi come il suo matrimonio.

Roberto, che ha scelto di mantenere un profilo relativamente basso riguardo alla sua vita privata, si è distinto come fotografo e modello. Con un richiamo viscerale per la creatività della famiglia, ha ereditato l’intuito artistico della madre, dimostrando anche le sue capacità professionali a New York. Al suo fianco, Kirsten Tanjutco, un’affermata filmmaker, ha indossato un abito bianco tradizionale durante il matrimonio, contribuendo a un’atmosfera romantica e affettuosa. La loro storia d’amore, che dura da oltre dieci anni, è un esempio di unione felice e duratura, rafforzata dalla condivisione di valori e passioni comuni.

Amore e avventura: il futuro della coppia

La vita di Roberto e Kirsten è ricca di progetti e aspirazioni. Entrambi sono impegnati nel mondo dell’arte e della creatività, e si prevede che questi aspetti continueranno a svolgere un ruolo cruciale nella loro vita coniugale. La loro unione, basata su un forte rispetto reciproco e un profondo amore, è stata accolta con gioia dalla famiglia, a cominciare da Isabella, che ha sempre valorizzato i legami familiari e l’importanza delle relazioni affettive.

L’affiatamento tra Roberto e Kirsten potrebbe rivelarsi un’ulteriore fonte d’ispirazione per i progetti futuri di entrambi. Con il supporto della madre e della famiglia, la coppia ha davanti a sé un panorama di opportunità per crescere sia a livello personale che professionale. Al di là della carriera, la storia d’amore che li unisce è una testimonianza del potere dell’amore, dell’affetto e della bellezza delle relazioni familiari.