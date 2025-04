Irene Cioni e Giacomo: un matrimonio da sogno dopo otto anni di amore e una figlia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 26 aprile 2025 è una data che rimarrà impressa nella memoria di Irene Cioni e Giacomo, che hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio a Pavia. Dopo più di otto anni di relazione e la nascita della loro figlia Vittoria, avvenuta cinque anni fa, la coppia ha finalmente pronunciato il fatidico “sì”. La cerimonia è stata un momento emozionante, celebrato in un’atmosfera di gioia e condivisione, circondati da amici e familiari.

Un abito da sogno per un giorno speciale

Irene Cioni, ex velina e volto noto della televisione italiana, ha scelto un abito da sposa che ha catturato l’attenzione di tutti. Il vestito, firmato dalla stilista Elisabetta Polignano, si distingue per il suo design romantico e sognante. Caratterizzato da un top senza maniche con una scollatura a barca, il vestito presenta dettagli in pizzo e una schiena scoperta, mentre la gonna ampia in tulle conferisce un tocco di eleganza. Per completare il look, Irene ha optato per un lungo velo e ha raccolto i capelli, esibendo un volto raggiante di felicità.

Anche la piccola Vittoria ha avuto il suo momento speciale, indossando un abito bianco che ha richiamato il vestito della madre. La presenza della figlia come damigella ha reso la cerimonia ancora più toccante, simboleggiando l’unione della famiglia.

La cerimonia e il ricevimento

La cerimonia si è svolta in una chiesa di Pavia, dove gli sposi hanno pronunciato i loro voti circondati dall’affetto dei loro cari. A fare da testimone per Irene è stato il fratello Paolo, che ha condiviso con la sorella questo momento significativo. Al termine della cerimonia, gli ospiti hanno lanciato il riso agli sposi, un gesto tradizionale che ha aggiunto un ulteriore tocco di festosità.

Successivamente, la coppia si è diretta verso una villa per il ricevimento, dove la festa è proseguita per ore. Gli invitati hanno potuto godere di un menù ricco di delizie culinarie, accompagnato da canti e balli che hanno reso l’atmosfera ancora più vivace. La gioia e l’amore erano palpabili, creando ricordi indimenticabili per tutti i presenti.

La vita di Irene Cioni dopo la televisione

Irene Cioni, che ha lavorato a “Striscia la Notizia” dal 2013 al 2017, ha scelto di allontanarsi dal mondo della televisione per dedicarsi a nuove passioni. Attualmente insegna yoga a Milano, un’attività che riflette il suo desiderio di benessere e serenità. La sua vita privata è rimasta riservata, ma ha condiviso con i suoi follower alcuni dettagli sulla sua relazione con Giacomo, un imprenditore nel settore nautico. Nonostante la differenza di età, con Giacomo che ha 14 anni più di lei, Irene ha descritto il compagno come molto giovanile e attivo, capace di portare un’energia positiva nella loro vita quotidiana.

La nascita di Vittoria, avvenuta nel gennaio 2020, ha segnato un altro capitolo importante nella vita di Irene e Giacomo. La coppia ha accolto la notizia con entusiasmo, condividendo la gioia dell’arrivo della loro bambina sui social media. Con questo matrimonio, Irene e Giacomo hanno consolidato ulteriormente il loro legame, dimostrando che l’amore può crescere e fiorire nel tempo.

