Imprevisti e assenze nella terza puntata di “Sognando ballando con le stelle”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La terza puntata di “Sognando ballando con le stelle” ha sorpreso il pubblico con una serie di eventi inaspettati e assenze significative. La serata, condotta da Milly Carlucci, ha visto l’assenza del maestro Pasquale La Rocca, noto per il suo talento e le sue vittorie nelle edizioni precedenti del programma. La conduttrice ha comunicato che il maestro ha avuto un problema di salute, ma ha rassicurato i fan sul suo stato di salute.

L’assenza di Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca, coreografo e maestro di ballo, non ha potuto partecipare alla puntata a causa di un’infezione acuta alla gola. Questo problema di salute ha richiesto un intervento medico, costringendolo a rimanere in ospedale per alcuni giorni. Attraverso un messaggio sui social, La Rocca ha voluto tranquillizzare i suoi sostenitori, affermando: “Purtroppo, a causa di alcuni problemi di salute, ho dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale. I medici mi stanno rassicurando che mi rimetterò al più presto”. Durante la puntata, la sua partner di ballo, l’aspirante maestra Janiya, è stata affiancata da Filippo Zara, un ballerino già noto per le sue precedenti esibizioni con Cristina D’Avena. La sostituzione ha suscitato curiosità tra i fan, che hanno seguito con attenzione l’esibizione di Janiya e Zara.

Malore in diretta per Aly-Z

Un altro momento di tensione si è verificato durante la serata con la concorrente Aly-Z. Dopo aver danzato in una coreografia insieme alla celebre cantante Marcella Bella, Aly-Z ha lasciato improvvisamente il palco. Tornata poco dopo, ha spiegato al pubblico che stava avvertendo un malessere: “Prima ho mangiato la pasta e mi stava venendo su”. La sua dichiarazione ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra i presenti, ma fortunatamente Aly-Z è riuscita a riprendersi e a continuare la serata senza ulteriori problemi.

Problemi tecnici durante l’esibizione di Marcella Bella

La terza puntata non è stata esente da inconvenienti tecnici. Durante l’esibizione di Marcella Bella, la cantante ha affrontato un problema con il microfono. Mentre si esibiva in playback sulle note di “Forte tosta indipendente”, accompagnando la performance di Aly-Z e Moreno Porcu, ha accidentalmente lasciato cadere il microfono. Nonostante la musica e la voce registrata continuassero a suonare, un addetto alla regia è intervenuto prontamente per restituirle il microfono, permettendo così alla performance di proseguire senza ulteriori intoppi. Questo episodio ha evidenziato l’importanza della preparazione tecnica in eventi dal vivo, dove ogni dettaglio può influenzare l’esperienza complessiva del pubblico.

La serata si è conclusa con un mix di emozioni, tra assenze, imprevisti e momenti di grande spettacolo. Il pubblico ha dimostrato il suo affetto per i concorrenti e per il programma, continuando a seguire con interesse le evoluzioni delle prossime puntate.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!